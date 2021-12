Recenze: Zrcadla ve tmě

Karlovy Vary 2021 východ západ

podle Kalim Aftab

25. 8. 2021 Spisovatel a režisér Shimon Hollow se poprvé nechal inspirovat filmaři Československé nové vlny k utkaní příběhu tanečnice na životní křižovatce.

Existuje mnoho způsobů, jak zachránit skomírající vztah. V hollywoodských filmech se většinou jedná o vnější čin nebo událost, která nechtěně či nedopatřením přitlačí hrdiny zpět k sobě. Ale tak snadná řešení, která zbavují hlavní postavy sebereflexe a obtížných voleb, nejsou cesta evropské kinematografie. Ve svém prvním filmu, zrcadla ve tmě , která hraje soutěž Východ-Západ v Mezinárodní filmový festival Karlovy Varyrežisér, spisovatel Simon Hollow Přiměl své hrdiny, aby si sedli a pokládali jeden druhého investigativní otázky, protože věděl, že odpovědi, které jim dají, jim pomohou rozhodnout se, zda spolu zůstat či ne. Jsou to spřízněné duše, nebo nemají dost odvahy, aby se rozešli?

A to nejsou jen otázky. Byly vyvinuty psychologií Arthur Aaron, který provedl studii, která měla prozkoumat, zda lze intimitu mezi dvěma cizími lidmi urychlit tím, že by si navzájem položili konkrétní sérii osobních otázek. To jsou otázky, které obecně začínají: Chtěli byste být slavný? Pak jsou trochu osobnější: Jaký je největší úspěch ve vašem životě? A pak se přesunou k samotnému jádru bytí člověka: Jak blízká a vřelá je vaše rodina? Máte pocit, že vaše dětství bylo šťastnější než většina lidí? 36 otázek ve studii bylo rozděleno do tří skupin, z nichž každá měla být více investigativní než předchozí otázka. Holý v produkčních poznámkách říká, že zkoušel se svou bývalou partnerkou a myslel si, že existuje mnoho filmových možností.

Natočeno černobíle, režisér se inspiroval československou novou vlnou. Holý napadá formálnost filmového jazyka tím, že položí kameru na Františkovo rameno (Burke Jorah), který čte dotazy ze svého mobilního telefonu Mary (Alina Dulaková). Kamera zírá na Marii a jsou to její reakce, které nám o tomto nevydařeném vztahu hodně prozradí. Kamera se s Marií po skončení prvního setu nakonec rozejde a my vidíme fotografie z jejího života současné tanečnice, která se připravuje na show. Holý se pak vrací k výslechu a pokaždé, když tak učiní, přiblíží kameru k Marii a František zabere v záběru méně místa. Víme, že Mary právě dovršila 30 let a přemýšlí, jakým směrem se ubírá její osobní život a taneční kariéra. Vyplatí se šetřit? Není to rozhodnutí, které František udělá, a to, že mu vidíme jen přes rameno, ukazuje, že film ani režisér o něj jako o postavu nestojí. Je to spíše zrcadlo, které odhaluje věci o Mary.

Zatímco otázky jsou skvělé a některé odpovědi poučné, formální filmová tvorba vyžaduje ochotné publikum. To vyžaduje i obdiv k současnému tanci. Nacvičené představení vychází z příběhů hrdinek klasického literárního realismu, jako jsou Marisha (The Myrstic Brothers) a Nora Wahda (Henrik Ibsen), všechny ženy na křižovatce svých životů. Poslední část testu spočívá v tom, že si hrdinové čtyři minuty hledí do očí. Skutečnost, že se režisér Holý rozhodl neukázat plný pohled, jako by potvrzoval to, co dialog naznačoval: že páru to nevyjde. Místo toho film ukazuje Mary předvádějící choreografii, což se ukazuje jako zvláštní vzít konkurz určený pro cizí lidi jako poslední pokus o záchranu vztahu.

zrcadla ve tmě Jedná se o českou výrobu a koprodukovat mostové filmy A hedvábné filmy.