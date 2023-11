Antisemitismus Bibi nikdy nebránil v pokrytí záležitostí spojenců.

Elon Musk v pondělí navštívil Izrael. Navštívil Kfar Azza, kibuc, na který Hamas zaútočil 7. října a zabil desítky lidí, a nechal se vyfotografovat po boku izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Oba poté nahráli rozhovor na platformě X, platformě sociálních médií vlastněné Muskem, kde šířil antisemitské konspirační teorie. Právě tento měsíc například Musk napsal: „Ty Už jsem řekl Absolutní pravda“ v reakci na příspěvek, který řekl:

Židovské komunity prosazují přesně ten druh polemické nenávisti vůči bílým lidem, o které tvrdí, že chtějí, aby ji lidé proti nim přestali používat. Nemám vůbec zájem teď trochu škemrat o západní židovské populaci, která si nepohodlně uvědomuje, že hordy menšin, které podporují zaplavování jejich země, je nemají moc rády.

To nebylo zmíněno v Muskově rozhovoru s Netanjahuem, rozhovoru, který se většinou točil kolem obrany izraelské válečné taktiky v Gaze, kterou Musk neurčitě slíbil, že pomůže s obnovou. Ani jeden z mužů nezmínil další Muskovy příspěvky z počátku tohoto roku, např Když semi Maďarský židovský miliardář filantrop George Soros hovořil s Magnetem a řekl, že Soros nenávidí lidstvo, nebo když Musk obvinil Anti-Defamation League, která byla založena za účelem boje proti hanobení Židů, z toho, že inzerenti opustili jeho platformu sociálních médií.

Je lákavé podívat se na tyto komentáře a porovnat je například s nedávnými prohlášeními předsedy Anti-Defamation League Jonathana Greenblatta. Chválit rozhodnutí „Za jeho vedení v boji proti nenávisti“ poté, co Musk řekl, že používání výrazů „dekolonizace“ a „řeka k moři“ by bylo považováno za porušení podmínek služby jeho platformy. Muskovu návštěvu Izraele je však třeba zvážit i v jiném kontextu: Izraelský premiér, hlava světového židovského státu, má za sebou dlouhou historii praní špinavých peněz od krajně pravicových osobností, pokud ho podporují a ignorují jeho anti- Semitské komentáře.

Snad nejznámější je Netanjahuova pozice Dlouhodobé politické spojenectví S maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Orbán již řadu let propaguje pomlouvačné kampaně proti Sorosovi. (Nedávno se premiér pustil do útoku na Alexe Sorose, syna miliardáře, který převzal Sorosovu nadaci Open Society Foundations.) V roce 2018, poté, co prosadil myšlenku, že Soros zaplavuje zemi imigranty, Orbán schválil „Zákon o zastavení Sorose“, který Udělejte to nezákonné Pro jednotlivce nebo skupiny, aby se pokusili pomoci nelegálním přistěhovalcům hledajícím azyl. Ještě před měsíci to bylo Citováno jako pořekadlo“, na znovuvolebním shromáždění: „Bojujeme s nepřítelem, který je jiný než my. Ne otevřený, ale skrytý; Ne zřejmé, ale jemné. Ne upřímný, ale zlý; Ne národní, ale mezinárodní; Nevěří v práci, spíše spekuluje s penězi. Nemá vlastní vlast, ale cítí, že jí patří celý svět. Později téhož roku Orbán Udělal jsem si výlet Do Izraele, kde navštívil Jad Vašem a Netanjahu ho pochválil za to, že se postavil proti budapešťskému antisemitismu.

Proč se Elon Musk nemůže zastavit ve zveřejňování antisemitských tweetů? Přečtěte si více

Netanjahu také nabídl bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi ochranu před obviněním z antisemitismu. To platilo nejen během jeho prezidentování, kdy Trump přestěhoval americkou ambasádu do Jeruzaléma, ale také nedokázal odsoudit ty, kteří skandovali „Židé nás nenahradí“, v roce 2017 v Charlottesville ve Virginii, ale ani po odchodu z úřadu. V roce 2022 Napsal bývalý prezident a kampaň na sociálních sítích proti „nevděčným“ americkým Židům, kterým poradil, aby „společně spolupracovali, než bude příliš pozdě“. (Trump opakovaně vyjádřil myšlenku, že vzhledem k jeho podpoře Izraele by ho mělo podporovat více amerických Židů.) Na otázku v rozhovoru ohledně obvinění, že Trump – který kromě toho, že pravidelně popisuje liberální americké Židy jako neloajální, má za sebou dlouhou historii jeho používání ve své politické rétorice – co Je široce zvažována Jako antisemitské tropy – antisemitské, Netanjahuova nabídka„Má židovského zetě, dceru konvertovanou k judaismu a jeho vnuci byli vychováni jako Židé: nemyslím si to.

Ostatní členové Netanjahuovy vlády sdíleli jeho praxi praní antisemitských názorů svých spojenců. Tohoto úkolu se v květnu ujal například izraelský ministr pro záležitosti diaspory Amichai Shikli Na obranu Muska Z obvinění z antisemitismu poté, co napadl Sorose. Eli Cohen, izraelský ministr zahraničí, Tlačil jsem na změnu Politika jeho země vůči krajně pravicové straně v Rumunsku a navazování vztahů s ní, navzdory tomu, že tato strana v minulosti popírala holocaust.

Jsem z jižní Asie. Už jsem potkal tisíc Vivek Ramaswamy. Trump se možná nesnaží vyhrát svůj civilní proces v New Yorku Zdá se, že pouze jeden kandidát republikánské strany se z úterních voleb něco naučil Jak by republikánské soudy mohly sabotovat hlasování o potratech v Ohiu a budoucí volební opatření

Existuje mnoho spekulací, proč Netanjahu a jeho spolupracovníci zaujímají tento postoj vůči krajně pravicovým osobnostem po celém světě. Netanjahu se jednou chlubil Proměnil úzké vazby se silnými muži jako Trump a ruský prezident Vladimir Putin, aby dal najevo, že patří do jiné politické ligy než jeho domácí oponenti. Ale může to být víc než jen sdílený obdiv k moci: V loňském rozhovoru Jelena Subotic, profesorka politologie na Georgia State University, řekla, že pravicové osobnosti v Izraeli a po celém světě spolu souvisí. Protimuslimské nálady Myšlenka, že nacionalismus je dobrý, zatímco multikulturalismus je špatný. (Nebo jak to v říjnu řekl Ben Mattis Lilly z časopisu Slate, Netanjahu, Orban, Trump a další pravicoví vůdci našli solidaritu v „rasové čistotě, kulturním konzervatismu a úpadku demokratických institucí.“ Je tu také skutečnost, že Netanjahu je Izraelský pravicový vůdce – nikoli vůdce Židů, liberálně orientovaných i jiných, po celém světě. To pomáhá Netanjahuovi přijímat a využívat ty, kteří podporují etnický nacionalismus, ale nevadí jim Židé – pokud jsou v židovském státě.

Muskova návštěva znamenala kontinuitu, nikoli změnu. Netanjahu může mluvit o boji proti antisemitismu, ale opakovaně se hlásí k lidem, kteří používají rétoriku široce považovaná za antisemitskou, pokud slouží jeho politickým cílům. Musí vědět, že ti, s nimiž se setká, využijí těchto setkání k odsouzení obvinění z antisemitismu. „Podívejte se na můj vztah s Netanjahuem a Izraelem,“ řekl by Musk, stejně jako Trump a mnoho maďarských představitelů před ním. budeme. Podíváme se na jeho vztah s Netanjahuem a podíváme se na jeho antisemitské příspěvky a uvidíme, že jedno nevylučuje druhé. Nikdy se to nestalo a nikdy se to nestalo vůle.