Tání polárního ledu mění rotaci Země a nepořádek s časem: studie

Tato změna ovlivňuje úhlovou rychlost planety.

Země se otáčí pomaleji a změna může ovlivnit naše hodiny, ale jen na vteřinu. Podle studie zveřejněné v PřírodaStalo se tak v důsledku globálního oteplování. jak? Rostoucí teplota způsobila tání polárního ledu, což způsobilo, že Země rotovala méně rychle, než by jinak. To by mohlo přimět světové časoměřiče, aby zvážili odstranění vteřiny z našich hodin – takzvané „negativní přestupné vteřiny“ – do roku 2029, uvedla studie zveřejněná ve středu.

„To bude představovat bezprecedentní problém pro časování počítačové sítě a může vyžadovat, aby byly změny koordinovaného světového času (UTC) provedeny dříve, než bylo plánováno,“ uvedl Space. Výňatek ze studie.

Autorem studie je Duncan Agnew, geofyzik Scripps Institution of Oceanography na University of California San Diego. Jak led taje na pólech, mění se tam, kde je soustředěna hmota Země. Tato změna zase ovlivňuje úhlovou rychlost planety.

Jak taje polární led, hmota kolem zemského rovníku se zvyšuje, což ovlivňuje rotaci planety.

„To, co děláte s tajícím ledem, je, že berete zmrzlou vodu na místech, jako je Antarktida a Grónsko, a ta zmrzlá voda taje a transportuje tekutiny na jiná místa na planetě.“ „Voda odtéká směrem k rovníku,“ řekl Thomas Herring, profesor geofyziky na Massachusetts Institute of Technology. Sdělit Zprávy NBC. Nové studie se nezúčastnil.

„Dokonce i pro mě je působivé, že jsme udělali něco, co měřitelně mění rychlost rotace Země,“ řekl Agnew. „Dějí se věci, které jsou bezprecedentní.“

Je třeba poznamenat, že rotace Země se v průběhu milionů let zpomalila. Asi před 70 miliony let byly dny kratší, trvaly 23,5 hodiny, uvádí studie v paleontologii a paleoklimatologii.