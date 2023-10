Američtí představitelé: Spojené státy radí Izraeli, aby odložil invazi do Gazy

Bidenova administrativa doporučila Izraeli, aby odložil pozemní invazi do Gazy v naději, že získá čas na vyjednávání o rukojmích a umožní, aby se k Palestincům v uzavřené enklávě dostalo více humanitární pomoci, podle několika amerických představitelů.

Američtí představitelé také chtějí více času na přípravu na útoky na americké zájmy v regionu ze strany Íránem podporovaných skupin, které podle úředníků pravděpodobně zesílí, jakmile Izrael přesune své síly plně do Gazy.

Administrativa nepožaduje Izrael a stále podporuje pozemní invazi a izraelský cíl eliminovat Hamás, skupinu, která kontroluje Gazu a která zabila více než 1400 lidí při teroristických útocích 7. října, uvedli úředníci.

Ale zrychlující se události poté, co Hamás v pátek propustil dvě Američanky, přiměly administrativu k naléhavějšímu návrhu, aby Izraelci dali čas na vyjednání propuštění dalších 212 rukojmích, uvedli představitelé.

Bílý dům uvedl, že prezident Biden v neděli odpoledne zavolal premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, aby projednal nejnovější vývoj. Pan Biden také hovořil s představiteli Kanady, Francie, Německa, Itálie a Británie.

Ve shrnutí hovoru v Bílém domě se uvádí, že Biden a Netanjahu se shodli na tom, že poté, co první dva konvoje s humanitární pomocí v sobotu vstoupily do Gazy, „tato životně důležitá pomoc bude nyní pokračovat“. Bílý dům uvedl, že vůdci také diskutovali o „pokračujícím úsilí zajistit propuštění všech zbývajících rukojmích držených Hamasem – včetně amerických občanů – a poskytnout bezpečný průchod americkým občanům a dalším civilistům v Gaze, kteří chtějí odejít“.

Dva američtí představitelé uvedli, že doporučení Izraelcům zastavit pozemní válku sdělil ministr obrany Lloyd J. Austin III, protože Pentagon pomáhá Izraeli radit při vojenských akcích, včetně pozemní invaze.

Pan Austin téměř denně telefonoval se svým izraelským protějškem Yoavem Galantem, aby projednali operační záležitosti, dodávky amerických zbraní do Izraele a nasazení americké armády v regionu. Americký představitel řekl, že také hovořil o prioritě navrácení rukojmích.

Mluvčí pana Gallanta odmítl jednání komentovat.

Diplomat z izraelské ambasády ve Washingtonu popřel, že by americká vláda doporučila Izraelcům odložit pozemní invazi, a řekl: „Vedeme úzký dialog a konzultace s americkou administrativou. Spojené státy netlačí na Izrael ohledně pozemní operace.

Úředník obeznámený s jednáními o rukojmích, která probíhají hlavně přes Katar, uvedl, že Hamás varoval, že pozemní invaze by propuštění rukojmích snížila. Katar má úzké vztahy s politickými vůdci hnutí Hamás.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken se v neděli vyhnul přímé odpovědi, když byl v neděli v pořadu CBS News „Face the Nation“ dotázán, zda Spojené státy žádají Izrael, aby odložil pozemní invazi, aby poskytl čas na jednání o rukojmích. Zdůraznil však, že Spojené státy radí Izraelcům ohledně invaze.

„Je důležité, jak jsme řekli, nejen to, co dělají, ale jak to dělají, zejména pokud jde o zajištění toho, aby civilisté byli co nejvíce chráněni v křížové palbě, kterou vytváří Hamas,“ řekl.

Pan Blinken pokračoval: „Je mnoho, mnoho Izraelců, kteří jsou rukojmími a samozřejmě rukojmími jiných národností. Takže pracujeme na tom, abychom udělali vše, co je v našich silách, pomocí jakýchkoli nástrojů, partnerství nebo vztahů, které máme, abychom je dostali ven. Izrael dělá totéž. Ale pokud jde o to, o čem mluvíme s Izraelem, pokud jde o jeho vojenské operace, je skutečně zaměřen na to, jak to dělá a jak nejlépe dosáhnout výsledků, o které usiluje.

Pan Blinken také řekl, že je důležité, aby se do Gazy dostalo více potravin a zdravotnického materiálu, protože se humanitární krize zhoršuje. Izrael uvalil na chudou pobřežní enklávu, která má dva miliony obyvatel, krátce po útocích ze 7. října úplný zákaz dodávek vody, elektřiny a potravin. Izraelská armáda uvalila na Gazu námořní blokádu od roku 2007.

Američtí představitelé říkají, že doufají, že oddálí pozemní invazi, ale obávají se, že budou hrát do narativu dlouho šířeného Íránem a jeho spojenci o tom, že USA tajně ovládají Izrael.

V regionu již proběhla vlna útoků dronů zaměřených na americké síly. Američtí představitelé uvedli, že zanechání dojmu, že za nitky v Izraeli tahají představitelé Bidenovy administrativy, by mohlo zatáhnout Spojené státy do přímého konfliktu s Íránem nebo proíránskými skupinami v regionu.

„Ve skutečnosti očekáváme, že existuje potenciál pro eskalaci ze strany íránských zástupců namířených proti našim silám, namířených proti našemu personálu,“ řekl Blinken v pořadu „Meet the Press“ NBC. „Podnikáme kroky, abychom zajistili, že dokážeme účinně bránit naše lidi.“

Ministerstvo zahraničí v neděli oznámilo, že nařídilo odchod nepodstatných zaměstnanců americké vlády a jejich rodinných příslušníků z americké ambasády v Bagdádu a amerického konzulátu v iráckém Erbilu a zvýšilo stupeň pohotovosti v Iráku na stupeň 4, což znamená USA. občané by neměli cestovat do Iráku. Jdi tam. Ministerstvo citovalo hrozby „terorismu, únosů, ozbrojených konfliktů, občanských nepokojů a omezené schopnosti irácké mise poskytovat podporu americkým občanům“.

Američtí představitelé se obávají, že irácké milice podporované Íránem zaútočí na asi 2500 amerických vojáků v zemi, americké instituce nebo jiné americké občany.

I za zavřenými dveřmi američtí představitelé pečlivě vypracovávají své rady Izraelcům. Když se Biden minulý týden během své cesty do Tel Avivu setkal s izraelským válečným kabinetem, vyhýbal se žádostem Netanjahuovi, uvedli představitelé. Místo toho prezident nabídl řadu otázek, které musí být zodpovězeny, než mohla začít pozemní invaze, a vyvolal strašidlo katastrofálních rozhodnutí USA napadnout Irák a vést dlouhou, otevřenou válku v Afghánistánu.