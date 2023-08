Aktualizace One UI 6.0 Beta 2 pro Galaxy S23 se vydává v Německu a Koreji

Aktualizovat: Samsung vydal druhou beta aktualizaci pro One UI 6.0 také v Jižní Koreji. Každý, kdo si nainstaloval první aktualizaci One UI 6.0 beta na Galaxy S23, Galaxy S23+ a Galaxy S23 Ultra, si tedy bude moci stáhnout a nainstalovat aktualizaci One UI 6.0 Beta 2 do svého telefonu.

Původní příběh následuje…

No, netrvalo to dlouho. Samsung před chvílí začal uvádět beta aktualizaci One UI 6.0 ve více zemích a ukázalo se, že druhá beta verze One UI 6.0 se také rozšiřuje na telefony Galaxy S23, které již první beta verzi provozovaly.

Můžeme potvrdit, že druhá beta verze One UI 6.0 je dostupná pro řadu Galaxy S23 v Německu. Ta je jednou z původních tří zemí, kde pilotní program začal – dalšími dvěma jsou USA a Jižní Korea. Je proto pravděpodobné, že Samsung brzy vydá druhou beta verzi One UI 6.0 pro Galaxy S23 ve své domovské zemi a ve Spojených státech. Až zjistíme více, budeme vás informovat.

Prozatím, pokud se účastníte beta programu Galaxy S23 v Německu, můžete si stáhnout druhou betu.

Příběh pokračuje po videu

Stávající beta testeři získají menší velikost souboru

Ačkoli země jako Indie, které se právě připojily k beta programu, získají stahování velkého 3GB souboru, současní účastníci betaverze v Německu získají menší stahování 1,7GB. A ano, součástí je oprava ze září 2023.

Co je nového ve druhém firmwaru pro 2nd One UI 6.0, changelog uvádí následující:

Vylepšená chyba klávesových zkratek při používání klávesnice.

Byla vylepšena chyba načítání a přerušované přerušované přehrávání při používání Netflixu.

Vylepšený problém se selháním aplikace Home.

Vylepšená stabilita více oken v zabezpečené složce.

Vylepšená nestabilita výběru zařízení při sdílení hudby.

Vylepšená nestabilita skenování při použití tlačítka S Pen.

Rozšířené provádění režimu opravy se nezdaří.

Vylepšený problém s přerušovaným resetem.

Zlepšený pomalý výkon po aktualizaci softwaru.

Vylepšen problém mizení ikony na domovské obrazovce.

Problém se zvukem hovoru při používání Galaxy Buds byl vylepšen.

V případě, že se chcete zapojit do beta programu One UI 6.0 na Galaxy S23, zde je vše, co potřebujete vědět, od připojení a správy dat až po přeinstalaci firmwaru a odeslání zpětné vazby společnosti Samsung.

Podíváme se blíže na druhou beta verzi One UI 6.0 pro Galaxy S23 a dáme nám vědět, pokud objevíme něco dalšího nového a/nebo neobvyklého. Zůstaňte naladěni. Pokud mezitím potřebujete dohnat One UI 6.0, můžete se podívat na naše video na YouTube výše, kde podrobně popisujeme první beta verzi.