Znepokojivé chybějící úrovně odhalené v The Last of Us 2 Remaster na PS5

The Last of Us Part II: Remastered se děje a jedním z nejzáhadnějších aspektů kontroverzního balíčku, který musíte mít, jsou chybějící úrovně, které byly z původního vydání vystřiženy a možná z dobrého důvodu.

Toto zjevení pochází z Aktualizovaný popis hry Přímo, díky čemuž si někteří fanoušci vzpomněli na minulé šoky a v budoucnu očekávají více. Lost Levels umožní hráčům „prozkoumat rané vývojové verze tří nových úrovní, které se neobjevily v původním The Last of Us Part II: Sewers, Jackson Party a Boar Hunt. Užijte si hodiny nových vývojářských komentářů k vývoji The Last of Us Part II, jak si hru zažijete.“

Nyní, než půjdeme dále, bychom měli zmínit, že si nejsme zcela jisti, jaký formát budou mít tyto chybějící úrovně, protože z tohoto popisu je obtížné určit, zda se bude jednat o další obsah zpřístupněný z titulní obrazovky nebo o obsah již integrovaný. do hry. Nicméně je zábavné spekulovat a sledovat, kam tyto scény zapadnou.

jako GamesRadar Podle zpráv mají Super Cyber ​​​​Detective referenční záběry z odhaleného traileru a s těmito novými informacemi záhadně umístili, kde budou tyto chybějící úrovně umístěny. Jackson Party je poměrně přímočará, část se na začátku hry rozšíří a v deníku Ellie se zmiňuje Hon na kance, kde nakonec chytí zraněného kance v obchodě se smíšeným zbožím.

končím Další z nás na ReddituFanoušci se už teď obávají toho, co by Sewers mohl mít, protože první díl pojal toto prostředí jednou z nejvíce napínavých sekvencí ve hře. Dále se zdá, že kanalizace budou zahrnuty v chronologickém pořadí po Nicméně první setkání se stalkerem před Poprvé padat do jizev. Hráči poté okamžitě dorazí do nemocnice, kde se odehrává pravděpodobně druhé nejslavnější střetnutí ve hře. Vidíme, jak to mohlo vést k velmi děsivému řetězci událostí, které bylo možná potřeba zpomalit.