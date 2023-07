Celková doba hry Baldur’s Gate 3 je nastavena na 200 hodin

Baldur’s Gate 3 může vydržet po zbytek roku, pokud opravdu chcete, přičemž Larian Studios oznamuje, že hratelnost, která se dotýká veškerého obsahu ve hře, může trvat až 200 hodin. Standardní lineárnější přístup má trvat 75 až 100 hodin, ale v rozhovoru s IGNTěm, kteří chtějí udělat všechno, řekl šéf Swen Fink, bude pravděpodobně trvat 200 hodin, než nashromáždí kredity.

Tak dlouhá herní doba bude v souladu s předchozími RPG od Larian Studios, přičemž Divinity: Original Sin 2 zabere 152 hodin hraní pro luxus. Jak dlouho vyhrávat. Přestože je Baldur’s Gate 3 strukturován tak, že se nemusíte zavazovat hrát od začátku do konce najednou. Hra staví na rozsáhlých dílech – k prvnímu z nich získáte tři dny předběžný přístup, pokud si předobjednáte edici Digital Deluxe Edition – což je dobrý bod objevu. Fink dodal: „Nastanou okamžiky, kdy budete moci říct: Víš co?“ Tady se zastavím a zkusím něco jiného,“ a pak to zase zvednu. Je to dost velké.“

Larian Studios nedávno hovořilo o tom, jak skvělý je Baldur’s Gate 3, a řeklo, že má „třikrát více filmových dialogů ze tří“. Pán prstenů Dohromady mají romány 174 filmových hodin, což je více než dvakrát delší doba než v každé sezóně hra o trůny součet“.

Kromě toho se vývojář chlubí tím, že hra bude mít velkou hodnotu pro opakování díky počtu tříd, které si můžete vybrat. Máme takové šílené množství tříd a podtříd a ras a podras, řekl Fink. Padají/padnou dolů. Existuje tolik způsobů, jak to hrát.“ Tým potvrdil, že při spuštění bude na výběr z 12 kategorií, které se rozvětvují do 46 dalších podkategorií.

Kromě toho by uvedení PS5 v září bylo pro Larian Studios pouze začátkem. Přestože nebyly potvrzeny žádné plány DLC, předchozí dva bezplatné tituly vývojáře byly po vydání aktualizovány vylepšenými a aktualizovanými verzemi, které přinášejí nové funkce. Pravděpodobně je spravedlivé říci, že Baldur’s Gate 3 vás může bavit i po roce 2023 – záleží jen na tom, co tam bude první den.

