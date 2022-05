Sluchátka nemají dobrý čas hrát MLS, prohrávají s FC Dallas | Sportovní

Sounders se v sobotu vrátili do hry MLS ranou střelou mimo tyč a do břevna. Stephen Cleveland vytřeštil oči, když střílel ve čtvrté a desáté minutě proti FC Dallas.

Cleveland vyrovnal do konce prvního poločasu, ale Dallas dál tlačil. Brankář zachraňoval postupně v 60. a 64. minutě, aby v 65. minutě viděl útočníka Jesuse Ferreira pohřbeného pravou nohou.

Americký reprezentant Paul Areola se postaral o pojistný gól v 88. minutě, když byli Sounders vyloučeni ze stadionu Toyota po prohře 2:0 k radosti 19 096 přítomných lidí. Ferreira je třetí v závodě o Zlatou kopačku ligy se sedmi góly na zahájení sezóny.

Sobotní výsledek byl živý pro Sounders (2-5-1), kteří ve středu na Lumens Field korunovali největší klub regionu titulem CONCACAF Champions League. Vedou sérii tří proher v MLS, prohrávají zápasy s Miami a San Jose, než ukončí sérii CCL.

„Vždy to byl těžký zápas,“ řekl k obratu trenér Sounders Brian Schmitzer. „Jsou to způsob, jakým jsem hrál hru, musím si to trochu přivlastnit, protože tým ve skutečnosti hrál opravdu dobře a v mé mysli (že jsme) jdeme do druhého poločasu a pokusíme se získat nějaké ( první volba) kluci.“

Křídelník Sounders Jimmy Medranda dostal v 58. minutě svalovou křeč, která začala Schmitzerovým střídáním. Za Willa Bruina, Joshe Atencia a Liu Chua přivedl v 63. minutě útočníka Sama Adenirana, záložníka Alberta Rusnaka a křídelníka Christiana Roldana.

„Kdykoli postavíte na kurt tři kluky současně, je to trochu risk,“ pokračoval Schmitzer. „Možná si zaslouží pár minut (a) Josh. Takže tohle budu vlastnit. Tým si vedl opravdu dobře. Udělali jsme malou chybu a přistihli jsme se při střílení gólů za vlastnictví věcí (ale) nejsem si jistý, cíl byl, protože jsme nasadili tři kluky. (Dallas) byl na naší hlavě. A potřebovali jsme mít větší držení míče, proto jsem chtěl dostat Alberta a Christiana na hřiště.“

Cho měl skórovat za Saunders ve 24. minutě.Obránce Dallasu Emmanuel Tomasi uklouzl a nechal míč přes sebe, aby otevřel jasný nájezd pro Cho. Střela Brazilce byla ale dostatečně hlasitá, aby vyzvala brankáře Martina Paese, a Toumasi se také vzpamatoval natolik, že Cho do střely narazil.

Dallas ve hře přehrál Sounders 21-4, což přimělo Cleveland, aby pochválil svou obrannou linii za to, že neinkasoval více gólů.

Po celkovém historickém vítězství CCL došlo k 10 změnám v počátečním obratu. V sezóně debutoval teprve 19letý záložník Ethan Doblery ze Seattlu.

Doblery byl v únoru zapůjčen do českého druholigového klubu MFK Fischkov, ale o měsíc později se vrátil se zraněním ruky a minulý týden byl oficiálně povolán, aby se mohl zúčastnit sobotního zápasu. Roosevelt Grad začal místo Alexe Roldana na pravém beku.

Schmetzer také posunul sestavu, na špici hraje veterán Will Bruin a vzadu mačkají Fredyho Montera a Lea s Obedem Vargasem a Joshem Atenciem uprostřed.

Nohu, který ze středečního utkání odešel v 11. minutě s pohmožděním třísel, nastoupil ve středu obrany proti Dallasu s Jacksonem Ragganem a AB Sissoko. Ragen rozštěpil Xaviera Arreagu, který podstupuje protokol o otřesu mozku.

Cleveland podruhé v sezóně nahradil Stephena Frye v brance.

Dallas (5-1-4) udělal od začátku jednu změnu, která vyrovnala Sporting Kansas City v posledním zápase. První trenér letošního ročníku Nico Estevez nahradil obránce Josého Antonia Martineze Mattem Hedgesem.

Naplánujte si dav v Seattlu, protože klub ve středu hostí San Jose na zápas US Open Cup ve Starfire Sports v Tukwile. Sounders vstupují do 32. kola, naposledy vyhráli šampionát v roce 2014.