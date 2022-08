Hlavní aktualizace Sumero od Genshin Impact může léčit únavu

obrázek : huyvers

Konečná únava přijít ke všem Kdo hraje živé servisní hry. Nevšiml jsem si však, že by můj vztah s Jinshin efekt Šlo to tímto směrem, dokud jsem se nepřestal přihlašovat každý den. Letní akce byla nafouknutá nevýraznými hádankami. Vědecké objevy nikdy nedosáhly svého epického vrcholu Enkanomiya nebo propast Jednou jsem to udělal. The Kontroverze bělení Mé nadšení z toho, co nová postava odhaluje, opadlo. A kultivace artefaktů je stále nejhorší částí hry. Když jsem procházel seznamem nedokončených questů, začal jsem přemýšlet, jestli je konečně čas vyřešit svůj RPG backlog. slyším Xenoblade Chronicles 3 Dobrý?

Verze 3.0 Trailer | Jinshin efekt

Takže s ohledem na toto všechno se snažím řídit svá očekávání JinshinAktualizace 3.0. Tento patch přidá region Sumeru, nové postavy prvků Dendro jako Collei a Tighnari a aktualizace kvality života, které slibují, že farmaření, rybaření a vaření budou méně obtížné. Trailer naznačuje některá zajímavá přesvědčení o vládě učenců v regionu a jakýsi ideologický předěl ve znalostech.

Na rozdíl od marketingu, který vedl k vydání Inazumy, je HoYovers k hlavnímu konfliktu v Sumeruově příběhu spíše vyhýbavý. I když si nejsem jistý, zda má utajení skutečně zamýšlený účinek. Bez znalosti dramatických sázek je těžké vložit svou emocionální investici do nových postav nebo do budování světa, které vývojáři dosud ukázali.

Jinshin Hráči jsou zvyklí vkládat velkou důvěru vývojářům, zatímco oni mají velmi málo informací. Z větší části hra tuto víru odměnila dobře napsanými postavami a nezapomenutelnými dobrodružstvími, takže bych se cítil méně rozpolcený ohledně toho, jak blízko se HoYovere přiblížil k nošení karet na hrudi, kdyby JinshinPoslední akce, Summer Fantasia, nebyla tak úplně nudná.

Místo toho, abych nám poskytoval informace specifické pro celý svět nebo osobní questy, které jsou skutečně inspirativní, měl jsem pocit, jako bych se toulal po nějakých obecně vyhlížejících ostrovech, abych dokončil neinspirované hádanky (jedinou výjimkou byl Fishelův hrad vran ve Fishelu. Tyto skelně vypadající hádanky byly docela dobrý). Summer Fantasia měla stejný problém jako Irodori Festival: akce se snažila zaměřit na příliš mnoho postav. Bylo zábavné sledovat, jak rocková hvězda Shinyan interaguje se samurajem Kazuhou. Je ale těžké do jejich vztahu investovat, pokud si nejste jisti, zda se budou z dlouhodobého hlediska znovu stýkat (nepomohlo ani to, že se s Childem setkala při své poslední roguelike akci a od té doby ho nevychovává). Obvykle je mi to jedno. Ale sledování těch scén vyžadovalo, abych dokončil velké množství dungeonů v určitém pořadí. Pokud jste nuceni plnit spoustu hádanek, odměna by měla stát za to.

co nebo co Jinshin To, co nyní potřebuje, je zaměření na vyprávění. Během posledních několika měsíců jsme měli obsah, který je nafouklý, aby naplnil časovou osu až do 3.0. Jsem ochoten hádat, že některé z toho je proto pandemický skřítek Harmonogram HoYoverse. Ale byl bych raději, kdyby nás vývojáři nechali na pokoji, abychom vytvořili naše seznamy, zatímco se zaměří na to, aby Sumeru bylo to nejlepší, co může být. I po skončení hlavního příběhu se hráči vrátí do oblasti na sezónní akce. Pokud se hráči na Sumeru nebudou prodávat nyní, bude těžké je v blízké budoucnosti prodat na obsahu.

Mondstadt a Liyue vyčnívají jako výchozí města při zahájení. Inazuma byla částečně podporována měkkou silou cool Japonsko. Sumeru má co dokázat a jeho úspěch či neúspěch zde může udávat tón obsahu na další rok.

V závislosti na vašem časovém pásmu bude aktualizace Sumeru vydána 23. nebo 24. srpna.