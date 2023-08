Zloděj Britského muzea, který se vydává za zkušeného kurátora muzea Petera Higgse

Peter John Higgs, prominentní kurátor, který pracoval 30 let v Britském muzeu, byl identifikován ve Spojeném království Prostřednictvím dvou širokolistých médií Jako někdo údajně zodpovědný za krádež cenných artefaktů ze sbírky muzea, The Daily Telegraph Zprávy v novinách.

Higgs je podezřelý, že léta pracoval, aniž by byl odhalen, a že odstranil nezařazené předměty ze sbírky muzea, než je prodal na eBay. a zpráva v The Daily Telegraph Noviny uvedly, že předměty ze sbírky muzea se poprvé objevily na eBay již v roce 2016.

Higgs si ze sbírky údajně odnesl drobné zlaté šperky a také drahé kameny, z nichž některé pocházejí již ze starověkého Říma. Předpokládá se, že předmětné předměty mají hodnotu desítek milionů liber.

Muzeum včera oznámilo nezávislou recenzi, proč byl Higgs údajně schopen odstranit předměty ze sbírky, aniž by je prozradil; Přezkum samozřejmě vyvolává těžké otázky ohledně toho, co se zdá být masivním narušením bezpečnosti. Přední osobnosti z britského muzejního sektoru dnes pochybují, zda lze Britské muzeum stále považovat za odpovědného správce jeho sbírky, která obsahuje mnoho sporných předmětů.

Advokátní kancelář Art Recovery International, která se specializuje na případy vymáhání, Zveřejněno na X dříve známý jako Twitter: „The Parthenon Marbles nakonec nemusí být ve Spojeném království bezpečné.“

Higgs byl poprvé jmenován do muzea v roce 1993 a sloužil jako kurátor jako vedoucí oddělení muzea pro Řecko a Řím. Známý jako jeden z tzv. „památkářů“ muzea byl hlavním kurátorem výstavy Staří Řekové: Sportovci, válečníci a hrdinovékterý byl v muzeu vystaven v roce 2021 a v současné době je na turné.

The Daily Telegraph Ve zprávě se uvádí, že nejmenovaný archeolog informoval muzeum o nezákonné činnosti před třemi lety, ale muzeum jednalo ve věci vyhnání Higgse až začátkem tohoto roku. Nyní se rozhoduje zveřejnit zprávu, která přichází krátce po oznámení, že ředitel Hartwig Fischer počátkem příštího roku opustí svůj post v muzeu.

Higgs byl identifikován jako údajný zloděj, když začal prodávat předměty, které na rozdíl od předchozích kusů muzeum komplexně zkatalogizovalo a dalo se tedy vysledovat až k jejich digitálnímu inventáři. Přestože pracoval pod pseudonymem na eBay, portál na jeho Paypal účtu se propojil s jeho Twitter feed, na kterém používal své skutečné jméno.

Na webových stránkách Britského muzea je Higgs zobrazen s 2000 let starou libyjskou sochou, která byla v procesu navracení do své domovské země poté, co byla propašována přes Evropu.

V telegrafovat Higgsova rodina prohlásila, že je nevinný ve všech proviněních a slíbil, že očistí své jméno. Dosud nedošlo k žádnému zatčení, ačkoliv Britské muzeum je odhodláno podniknout právní kroky v případě zatčení.