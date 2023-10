Zemřel bývalý hudební ředitel Milwaukee Symphony Zdenek McCall

Zdenek McCall, hudební ředitel Milwaukee Symphony Orchestra V letech 1986 až 1995 Zemřel 25. října V nemocnici v Praze. Bylo mu 87 let.

McCall se narodil v Brně v Československu a zemi opustil v roce 1968 poté, co sovětská invaze potlačila protesty Pražského jara. Před vstupem do MSO v roce 1986 cestoval po celém světě.

K vrcholům jeho působení v Milwaukee patřilo turné po východním pobřeží v roce 1989 s koncertem v Carnegie Hall a turné po Japonsku v roce 1992. Také koupil Roberta Sierru jako rezidenčního skladatele na tři roky, což je jedno z nejtrvalejších úsilí MSO na podporu tvorba nové hudby.

McCall bojoval za hudbu českého kolegu Antonína Dvořáka, vystupoval a nahrával jeho symfonie a tónové básně s MSO.

Ve sloupku z roku 1995, který shrnuje odkaz hudebního ředitele z Milwaukee, kritik Journal Sentinel Tom Strigny prohlásil McCalla za „vynikajícího hudebníka. Nejenže formuje melodii, ale věnuje se všem vrstvám hudby…“. A (MSO) je většinou dobré noci – hudba vás rozzáří zevnitř.“

V roce 1993 McCall převzal vedoucí pozici souběžně s… New Jersey Symphony Orchestra. Když v roce 1995 odešel z Milwaukee, zaměřil se na přípravu NJSO na přestěhování do nové koncertní síně v roce 1996. Do roku 2002 pokračoval jako hudební ředitel New Jersey Symphony. Jeho nahrávka Dvořákovy mše a Symfonie č. 9 s NJSO zvítězila. cenu Grammy za rok 2001.

McCall se vrátil do své vlasti jako šéfdirigent Českého orchestru se sídlem v Praze v letech 2003 až 2007.

„Hudba Zdeňka Mácala a jeho snaha o dokonalost zlepšily reputaci nejen orchestru, ale i Milwaukee. Měli jsme velké štěstí, že se stal součástí historie MSO a bude nám velmi chybět,“ řekl Mark Niehaus, prezident a generální ředitel MSO. Prohlášení vydané MSO.

Niehaus měl osobní schůzku s kapelníkem, která odráží McCallovo ocenění Milwaukee.

V roce 1997, když byl Niehaus v posledním kole konkurzu, aby se stal novým hlavním hornistou MSO, zmeškal svou první zkoušku s New World Symphony na Floridě, orchestru, ke kterému v té době patřil. Mácal byl ten týden hostem na Novém světě. Když se dirigent zeptal, kde je hlavní trumpetista, bylo mu řečeno, že Niehaus je v Milwaukee.

„Když jsem se vrátil do New World Symphony, zavolal mě do své šatny,“ uvedl Niehaus ve svém prohlášení MSO. „Upřímně řečeno, trochu jsem se ho bál a bál jsem se, že mě to rozžvýká, ale nakonec mi dal milostný dopis o Milwaukee Symphony. Mluvil o tom, jak skvělý je orchestr, jak jsou skvělí lidé a jaké štěstí jsem měl, že jsem měl MSO jako svou první práci. Bylo mi jasné, že čas strávený s Milwaukee Symphony pro něj byl výjimečný. „

Niehaus, který se stal prezidentem a generálním ředitelem MSO v roce 2012, řekl, že se několikrát pokusil přivést zpět McCalla jako hostujícího dirigenta, ale zdravotní problémy tomu zabránily.

