Zákruty šroubováku? – Newyorské časy

29 A. „Špatný plán!“ v jižanském slangu nahrazuje výraz úzce spojený s politickými pokusy být populární, a to je to, k čemu jsem se dostal, když jsem zjistil, že pes neloví. Původně jsem napsal „nebudu“ pro „nedělám“, protože tak to někteří prezidenti formulovali, včetně Lyndon B. Johnson A Bill clinton. Obě slova se však objevují v odkazech.

38A/38D. Tyto dvě položky jsou vytvořeny pro lepivý bod křížení u prvních písmen. V 38A jsou „určité notové značky“ rozděleny na RESTS, symboly („značky“) na notovém záznamu. Prohlédl jsem si abecedu a přesvědčil se, že „nejlepší“ (jako v konečných výsledcích) a „testy“ (něco společného se „známkami“) by mohly fungovat. Pro „otočte šroubovákem?“ V 38D jsem myslel na „vítr“, jako na rotující pohyb spirály. Vstup je zde RIND, jako část pomerančového plátku, který zdobí Šroubovákový koktejl.

11 d. Tento záznam je nádherně sarkastický komentář a divím se, že ho neslyšíme častěji – určitě plaveme v dostatečné neuróze, aby to bylo relevantní. Když někdo udělá něco, co vás přivede na psychoanalytický gauč, zkuste si odlehčit náladu tím, že řeknete „PAGING DR. FREUD!“

32 D. Pokud jste v posledních několika letech nebyli vystaveni vzdáleným setkáním, tento záznam s vámi nemusí mluvit. Každý, kdo je zvyklý tápat v Zoomu, Microsoft Teams nebo Google Hangouts, ví, že když se člověk „připraví mluvit na moderní schůzce“, ztlumí. A doufejme, že si člověk pamatuje, že předtím, než zamumlá cokoliv jiného, ​​zapněte zvuk!

syn: Křížovky znamenají, že jen zřídka vidíte slova s ​​11 až 15 písmeny. Nejkratší povolené slovo má tři písmena. V řadě dvou slov a černém rámečku je tedy maximum 11 znaků, které můžete zadat, a řádky s jedním slovem jsou často pouze 15znakové klíče. Tuto mřížku jsem vyrobil na zakázku tak, aby měla 15, 14, 13 a 12 slotů pro písmena, a začal jsem je vyplňovat pomocí PAGING DR. Freud.

Můj první návrh této mřížky měl nějaké duplikáty a špatnou výplň, tak jsem to zveřejnil online (výkřik na Crosscord Discord), abych zjistil, jestli by někdo mohl pomoci. Julian přistoupil a přepracoval horní polovinu mřížky, čímž ji hodně vylepšil. Osobně jsme se setkali až po měsících! Jsem vždy rád, že se mohu spojit a spolupracovat s ostatními tvůrci a jsem vděčný za online komunity, které to umožňují.

Julian: Křičet na mého otce, že mi řekl vše o efektu BOKEH na mém telefonu, který kromě toho, že je skvělým doplňkem mého seznamu slov, udělal moje fotky dvakrát tak dobrými. Při vyplňování této mřížky jsem si všiml, že BOKEH je možnost pro slot 5-Across, a modlil jsem se, abych to mohl uvést do provozu bez použití lepidla na křížovky pro okolní výplň. Mám štěstí, že to dopadlo tak dobře, jak to dopadlo.

Velké díky Benovi, nejen za to, že byl tak velkorysý a otevřený spolupráci, ale také za to, že mi pomohl od doby, kdy jsem začal vyrábět puzzle. Před téměř dvěma lety mi dal upřímnou a povzbudivou kritiku na můj první hlavolam a nadále mi nabízí skvělé rady, když mám nápad na téma nebo mřížku bez tématu. Je mi ctí debutovat s ním v New York Times!