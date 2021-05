Izraelský voják byl zraněn při bodném útoku poblíž jeruzalémského policejního ředitelství

Zdravotníci uvedli, že oběťmi byli mladí muži kolem dvaceti. Byli převezeni do nemocnice Hadassah poblíž Mount Scopus k ošetření.

K útoku došlo poblíž stanice lehké železnice na ulici Haim Bar Lev v Jeruzalémě, poblíž národního ředitelství izraelské policie ve východním Jeruzalémě, oblasti, která byla v průběhu let svědkem mnoha teroristických útoků.

“Asi ve 13:30 dorazil útočník na stanici lehké železnice, vytáhl nůž a zranil tam dva lidi. Policisté, kteří byli na místě, rychle zareagovali a útočníka zastřelili a zneškodnili,” aniž by upřesnil ať už to znamenalo, že ten muž byl zabit nebo zraněn.

