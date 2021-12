‚HIT‘ OTT: Platforma pro vlastní publikování

S příchodem platforem Over the Top (OTT) si producenti oddechli, protože jejich problém najít kina, která by mohla přilákat široké publikum, byl na pozadí pandemie vyřešen. Covid19 vyděsil filmové fanoušky po celém světě k návštěvě kin. Obávají se, že jediná osoba, která je asymptomatická, by mohla nemoc rozšířit v uzavřené atmosféře.

OTT platformy poskytly řešení do určité míry. Pouze malé procento filmových fanoušků na celém světě však může sledovat filmy na těchto platformách, i když je relativně levnější sledovat je na domácím kině nebo chytré televizi, ne-li na mobilních telefonech a kartách. Platformy OTT jako Netflix, Disney-Hot Star, Amazon Prime, naše vlastní AHA a desítky dalších se však dostaly do domovů filmových fanoušků po celém světě.

V tom, co lze popsat jako všelék na neduhy mladých producentů, nerezident Telugu Ranjit Kullu (NRT) spolu se svým přítelem Venkatem vytvořili platformu OTT „HIT“ pro pohodlí producentů, kteří mohou pouštět své nejnovější filmy přímo do publikum. Popisuje platformu jako self-publishing. Producenti se mohou rozhodnout, zda lidé mohou film sledovat kolik dní, kolik hodin, v jakém časovém pásmu a v jakou dobu. Za malý registrační poplatek lze podle něj filmy sledovat na platformě HIT. Přes všechny tyto OTT platformy zatím malí producenti, kteří točí nízkorozpočtové filmy s dobrým obsahem, nenašli tu správnou platformu pro uvedení svých filmů. Platforma Hit.Movie však neslouží pouze k malým filmům, ale k filmům všech velikostí. Vzhledem k současným omezením v hindské kinematografii bude tato platforma přínosem pro malé filmy, aby oslovily větší publikum po celém světě. HIT má v úmyslu být externí streamovací platformou pro velké i malé filmy.

Zajímavostí je, že producenti mohou nastavit cenu vstupenek na film. V současné době existuje klauzule o HIT pro sledování filmů, které byly vyrobeny ve třiceti jazycích.

Randžít říká, že není potřeba měsíčních předplatných. Filmoví fanoušci se mohou přihlásit a sledovat film zaplacením vstupenky do kina. Filmoví producenti mohou za týden představit své filmy divákům ve více než 150 zemích. Říká, že příjmy z lístků budou okamžitě převedeny na propojené bankovní účty producentů.

S odkazem na nejnovější technologii dostupnou na HIT Ranjit řekl, že software na platformě OTT detekuje rozlišení televizoru a nakonfiguruje jej tak, aby zobrazoval film v normálním, HD nebo 4K streamování.

Na mnoha platformách navíc není k dispozici ochrana proti hackerům. Technici HIT zajistí ochranu před technologickým pirátstvím pro všechny filmy.

Flexibilita je v tom, že mohou pouštět filmy v kinech v Andhra Pradesh a na HIT ve zbytku světa.

Ranjit řekl, že HIT je v současné době dostupný pro filmové producenty, aby mohli publikovat svůj obsah v Austrálii, Rakousku, Belgii, Bulharsku, Kanadě, Kypru, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Hong Kongu, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litva, Lucembursko, Malta a Nizozemsko, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA a samozřejmě Indie.