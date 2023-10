WTA čelí vzpouře žen zapojených do hráčské unie vedené Novakem Djokovičem

V pondělním prohlášení se WTA hájila tím, že „pilně pracovala na zrychleném rozvrhu uprostřed náročného počasí, aby zajistila, že stadion a místo konání splňují přísné výkonnostní normy“.

Ale od té doby se objevilo více videí ukazujících nečekané skoky, které by uvedly do rozpaků každé seriózní tréninkové centrum. Britský hráč Liam Brodie zveřejnil záběry z jednoho zápasu na X, dříve Twitter, a řekl, že to byl „nejhorší odraz, jaký jsem kdy viděl na tvrdých kurtech“.

WTA byla vytvořena v roce 1973, aby chránila a prosazovala zájmy ženských hráček, ale některé z nejlepších talentů nemají pocit, že jim organizace už slouží. PTPA vzala tento nízký bod důvěry ve WTA jako příležitost získat větší vliv ve svých pokračujících pokusech soutěžit o hráčskou moc ve sportu, který řídí nejméně sedm samostatných institucí.

Jak poprvé uvedl The Athletic, hráči se pokoušejí zaplatit platové záruky ve výši 500 000 $ (411 820 GBP) pro 100 nejlepších hráčů, plus 200 000 $ (164 728 GBP) a 100 000 $ (82 364 GBP) pro hráče umístěné v top 107-171. 250 resp. . Požadují také lepší podmínky v mateřství – včetně proplácení dovolené – plánování a krytí úrazů.

Žádost přichází poté, co ATP loni v srpnu oznámilo podobnou mzdovou strukturu, „základní linii“, která má být zavedena v příští sezóně. Mužská tour vyrovná rozdíl pro 250 nejlepších hráčů, pokud si za sezónu nevydělají určitou částku. V době oznámení si generální ředitel PTPA Ahmed Nassar vzal uznání za pomoc při vyjednávání dohody jménem hráčů.

Zatímco PTPA stále nezastupuje většinu hráčů, výskyt prominentních jmen, jako je Ons Jabeur v propagačních videích asociace, jí dodal další vliv. V dopise WTA hráčky požadovaly, aby byl zástupce WTA zahrnut do hráčské rady WTA a také aby byl přítomen na schůzích hráčské rady s WTA s cílem „zlepšit transparentnost a komunikaci“. Rovněž požadoval, aby čtyři členové PTPA dostali pověření pro všechny turnaje schválené WTA.

Chaotické finále WTA posloužilo jako ideální bod k tomu, aby se toto napětí přelilo do zákulisí. Výběr místa konání v Cancúnu byl oznámen teprve začátkem září, jen několik týdnů před začátkem turnaje v neděli.

Zdá se, že zpoždění je způsobeno rozhovory o tom, zda přesunout turnaj do Saúdské Arábie. Očekává se, že soutěž, nejdůležitější titul mimo velké turnaje, se od příštího roku nakonec přesune do Saúdské Arábie.