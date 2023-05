Někteří dávají přednost tomu, aby se Češi dívali na film „Tmavě modrý svět“

17. května Někdo to má rád česky Hostuje spin-off animovaného dramatu Tmavomodrý svět, srdečné pocty hrdinským československým letcům, kteří sloužili v RAF za druhé světové války.

Tento film režírovaný uznávaným oscarovým režisérem Janem Sfrakem je považován za hlavní zdroj inspirace pro hollywoodský trhák Pearl Harbor.

Aby bylo možné přidat další vrstvu kontextu a vhledu, bude toto zkoumání doprovázeno úvodem historika RAF Daniela Švece.

Hrdinové leteckých bitev nad Evropou, kteří si u nás získali respekt mezi národy všech národů světa, se slavně vracejí do Prahy, odkud kdysi utekli jako psanci. Na ruzyňském letišti je potkal generál Svoboda a mnoho úředníků. Těmito slovy informoval Týdeník československého filmu o návratu československých letců, kteří sloužili v RAF v srpnu 1945. A tito hrdinové jsou zase zpět…na stříbrném plátně s filmem Tmavomodrý svět (2001, sledujte traktor) v režii vítěze Akademie Jana Šfraka.

Film sleduje příběh dvou českých pilotů, kteří po nacistické okupaci uprchli ze své vlasti a během druhé světové války vstoupili do britského královského letectva (RAF). Nejlepší přátelé a bratři ve zbrani, jsou zkoušeni nejen intenzivními bitvami, ale i věcí lásky. Zní poslední věta?

No, možná, jak se říká, je to filmová senzace Pearl Harbor Velkou inspiraci čerpal z tmavě modrého světa. Po úspěchu Svěrákova Oscara ověnčeného Kolja (1996) podepsalo studio Miramax se Svěrákem smlouvu, která režiséra zavazovala, aby nechal studio nejprve vidět scénář svého dalšího filmu, což se také stalo.

Režisér ukázal scénář tmavě modrý svět, Ale studio Miramax nakonec tento projekt nerealizovalo. O pár let později však Miramax produkoval globální hit Pearl Harbor, který měl nápadně podobnou zápletku. Dokonce i režisér Sfarak řekl: „Jsem si jistý, že scénář byl ukraden.“

Kvůli složitému soudnímu systému ve Spojených státech však nebyly podniknuty žádné právní kroky. Stejně jako Pearl Harbor, Dark Blue World nabízí úžasné letecké scény a působivou kinematografii, zachycující intenzitu a nebezpečí vzdušných bojů během války.

I když příběh tmavě modrý svět Fantasy film sklidil ohlas u kritiky pro svou originalitu ve vykreslení zkušeností československých pilotů v RAF, zatímco Pearl Harbor byl kritizován za své historické nepřesnosti.

Pro poskytnutí dalšího kontextu a náhledu na dobu a události zobrazené ve filmu někteří Češi jako on přivítají speciálního hosta Daniela Avka. Zapálený historik RAF ví vše o době, kdy nacisté okupovali Československo, a dva rozzlobení a zkušení piloti se rozhodli, že Hitlerovi to neprojde.

Tito hrdinové utekli do Británie a vstoupili do Royal Air Force. Nakonec sehráli důležitou roli v bitvě o Británii v roce 1940 a poskytli zásadní podporu při obraně Spojeného království před německými leteckými útoky. Velmi skromně řečeno, jejich příspěvek k válečnému úsilí spojenců byl významný. Budete si ale muset počkat na sken, abyste zjistili více.

Takže poslouchejte, přátelé historie a milovníci filmů! Jste připraveni na vzrušující cestu historií Československa? Pak se připojte k Some like it Czech 17. května v Kině Aero na show tmavě modrý svět, s anglickými titulky. A nebojte, nebudou to žádné šlofíky jako ty nudné školní přednášky.

Místo toho se připravte na zábavný a obohacující zážitek, který vás nechá na kraji sedadla. Označte si kalendáře a nakupujte vstupenky A připravte se na to, že vás uchvátí (samozřejmě metaforicky řečeno) v hlavní roli těchto pilotů československého královského letectva.