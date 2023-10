Vědci potvrzují důkazy, že lidé dorazili do Ameriky mnohem dříve, než se dříve myslelo

Když bylo v roce 2021 oznámeno, že na území dnešního Nového Mexika byly objeveny zkamenělé stopy, byl to pro archeologii šokující okamžik, který jako by přepsal kapitolu v příběhu lidstva. Nyní nový výzkum poskytuje další důkazy o jeho důležitosti. Zatímco vypadají, jako by byly vytvořeny včera, stopy byly vtlačeny do hlíny před 21 000 až 23 000 lety, podle radiokarbonového datování semene vodních rostlin zachovaných výše. Pod vykopávkami. Ve výše uvedeném videopřehrávači: Podívejte se na obrázky stop ze služby National Park Service Toto datum dramaticky posunulo časovou osu lidských dějin v Americe, poslední pevnině obývané prehistorickými lidmi. 61 datovaných otisků, které byly objeveny v pánvi Tularosa, poblíž okraje starověkého jezera v národním parku White Sands, bylo pořízeno v době, kdy se mnoho vědců domnívá, že masivní ledové příkrovy uzavřely cestu lidem do Severní Ameriky, což naznačuje, že lidé dorazili do oblasti mnohem dříve. Někteří archeologové však zpochybnili stáří stop identifikovaných těmito počátečními nálezy. Skeptici poukázali na to, že vodní rostliny, jako je Rubia cirrhus – ta použitá ve studii z roku 2021 – by mohly získat uhlík z atomů rozpuštěných ve vodě spíše než ve vzduchu, což by mohlo vést k zavádějícímu brzkému datu. V následné studii publikované ve čtvrtek v časopise Science vědci uvedli, že vytvořili dvě nové linie důkazů na podporu předběžných dat. „I když byla původní práce zveřejněna, postupovali jsme vpřed, abychom otestovali naše zjištění pomocí několika linií důkazů,“ řekla Kathleen Springer. V tiskové zprávě to uvedl výzkumný geolog USGS a spoluautor nového vědeckého článku. Video níže: Více o studii, která ukazuje, že lidé dorazili do Ameriky o 7 000 let dříve, než se myslelo „Také jsme si byli jisti svým původem jako silným geologickým, hydrologickým a stratigrafickým důkazem, ale věděli jsme, že nezávislá časová kontrola je zásadní. Současné odhady rané populace se pohybují od doby před 13 000 lety až po více než 20 000 let. Starší archeologické důkazy o osídlení této oblasti jsou však řídké a často kontroverzní, díky čemuž jsou stopy obzvláště zajímavé. Vyhne se problémům, které mohou nastat při datování vodních rostlin, jako je Rubia , podle tiskové zprávy Vědcům se podařilo izolovat asi 75 000 pylových zrn odebraných ze stejných vrstev jako původní semena pro každý vzorek. K dosažení hmotnosti potřebné pro jedno radiokarbonové měření je potřeba tisíc zrnek. pylová zrna odpovídají stáří semen. Tým také použil techniku ​​datování známou jako opticky stimulovaná luminiscence, která určuje, kdy byla zrna křemene ve fosilních sedimentech naposledy vystavena slunečnímu záření. Tato metoda stanoví minimální stáří křemene na 21 500 let. „Hranice je stará 21 500 let,“ řekl Jeff Bigatti, geolog USGS a spoluautor studie Al-Aqsa. „Ale naše cílená metodologie v tomto současném výzkumu se opravdu vyplatila.“ Tato studie pomáhá vrhnout světlo na širší příběh lidské evoluce, ale stále zůstává mnoho neznámého o tom, jak byly Ameriky osídleny. Přes pozemní most z Asie. Navzdory pokroku v genetických důkazech není jasné, zda jedna nebo více skupin raně moderních lidí podniklo tak dlouhou cestu. Stanovení stáří obilného pylu je „složitý proces, který přichází s rizikem kontaminace,“ řekl Bente Philipsen, docent a odborník na radiokarbonové datování na Norské univerzitě vědy a technologie. A co víc, poznamenala v komentáři zveřejněném vedle studie, že data odvozená ze scintilace mají značné nejistoty měření. Řekla však, že celkově závěry nové studie „silně naznačují“ přítomnost člověka v Americe kolem doby posledního ledovcového maxima, tedy období mezi 19 000 a 26 000 lety, kdy severní třetinu Severní Ameriky pokrývaly dva masivní ledové příkrovy. , dosahující… Na jih až do New Yorku, Cincinnati a Des Moines, Iowa. Led a nízké teploty by v tomto období znemožnily cestu mezi Asií a Aljaškou, což znamená, že lidé, kteří vytvořili stopy, pravděpodobně dorazili mnohem dříve. Jennifer Ruffová, docentka na University of Kansas a autorka knih „Původ“ a „Genetická historie Ameriky“, prostřednictvím e-mailu uvedla, že výsledky otisků prstů byly pro tuto oblast „velkým problémem“. „Americké kontinenty byly posledním krokem na globální cestě moderních lidí po celém světě,“ dodala e-mailem. „Je úžasné si představit, jaké by to bylo vstoupit do nové oblasti a čelit výzvám (a příležitostem), které by nová prostředí představovala.“

