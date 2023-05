Královská linie slzy

Je 12. května 2023. The Legend of Zelda: Kingdom’s Tears V den startu se teplota v New Yorku nebezpečně blížila k 90 stupňům. V centru města se bankéři propotí v tričkách a šortkách Brooks Brothers, zatímco turisté schovávají šortky s nákladem. Když vyjíždím ze stanice metra poblíž Rockefellerova centra, vcházím do obrovského návalu lidí. Vysmívám se, předpokládám, že ano Řada Nintendo Store je velmi dlouhá Je to více než jeden blok, který naše redakční ředitelka Caroline Petty viděla dnes ráno (nesnáším myšlenku čekání ve frontě), ale ne, Jonas Brothers jsou v Rough Trade.

O několik hodin později jsem si šel sednout na mírně pražící slunce, abych si dobil baterii, a všiml jsem si, že přední strana obchodu Nintendo vypadala zřetelně prostorná. Klopýtám a přemýšlím, že seženu kopii někoho jiného Kotaku Kdo chce hrát (já ne). Ale jakmile jsem se přiblížil k přednímu vchodu do budovy, která se nachází na rohu Rockefeller Plaza a 48. ulice, uvědomil jsem si, že fronta se klikatí přilehlou ulicí. Při sezení přímo na slunci se řada čekajících viditelně potí.

V náhodných intervalech velká mezera v mrtvolách označuje příjezdovou cestu a několik mužů z ochranky se ujišťuje, že zůstane otevřená pro projíždějící auta. několik budoucnosti Slzy království Majitelé se ohýbají kolem hraní Nintendo Switch. Žena sedí na chodníku v krátkých šortkách, což je číslo, které je v New Yorku zakázáno.

„Ach, sakra,“ zamumlám, než se vrátím zpět do mrazivě suchého vzduchu kanceláří G/O Media. Možná nebudu skvělý zelda Obdivuji, ale nemyslím si, že na světě existuje něco, co by mě přimělo čekat hodiny na lince v centru Manhattanu uprostřed vlny veder.

Království slz Zeldy Linky jsou velmi nostalgické

Navzdory mému přesvědčení jsem ohromen, když vidím lidi, kteří kvůli tomu čekají ve frontách po celých Spojených státech Breath of the Wild pokračování. Mám pocit, jako by se vrátila minulá éra hraní – na půlnoční vydání hry jsem byl naposledy v listopadu 2012. Haló 4 V Best Buy na Long Island, NY. Bylo mi 22 let a byl jsem neuvěřitelně nadšený.

Potřeba čekat v dlouhých frontách na vydání hry uprostřed noci v průběhu let zmizela, protože stále více hráčů se obrací k digitálním obchodům a stahováním, aby dostali do rukou novou hru v okamžiku, kdy je vydána. potřeba fyzických médií se zmenšila. (Ačkoli vedlejší efekty přechodu na plně digitální verzi byly pociťovány ve ztrátě přístupu k mnoha filmům – jako např Sci-fi thriller podivné dny, které bylo po nějakou dobu téměř nemožné sledovat bez skutečného DVD, bylo k dispozici pro streamování teprve letos – a nepochybně brzy ovlivní hraní her). V roce 2012 nemohla hrát Haló 4 Jakýmkoli jiným způsobem než na dva Disky, které přišly v krabici Master Chief, ale nyní tomu tak není.

o čem to mluví Slzy království To vrátilo písma ve velkém? Koneckonců, Nintendo eShop je otevřen 24/7, hru si nyní můžete stáhnout, aniž byste museli stát hodiny v kuse a prohazovat každých deset minut nebo pár centimetrů poblíž lesklých skleněných dveří Nintendo Store. můžeš hrát Slzy království V této sekundě není nutné dlouhodobé vystavení stagnujícímu vzduchu naplněnému výfukovými plyny v New Yorku. Proč, lidé ve frontě, to neuděláte?

Pro mnohé láká příslib speciálního lupu. Nintendo Store má speciální edici odznaků (a další „dárky s překvapením“), z nichž mnohé nepochybně skončí na eBay za tisíce dolarů. zatímco, Target má fany pack, kterého se lidé bojí. Půvab lupu, který nelze získat, vždy osloví hráče, skupinu, o které je známo, že je kompletní a shromážděná skrz naskrz.

Ale možná, navzdory mému konzistentnímu Grinch-ymu postoji ohledně čekání v dlouhých frontách na sledování videohry, lidé šťastně stojí ve frontě Slzy království Pro pocity, ty. Na pokračování čekali šest let Breath of the Wild; Co je to pár propocených hodin, zvláště ve společnosti zarytých fanoušků?