Vědci jsou zmateni nemožnou galaxií, kterou vidí James Webb

Jak vznikl, zůstává záhadou.

vlastní výroby

Astronomové pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba (JWST) objevili masivní galaxii tak starou, že by nebylo možné existovat, což zpochybňuje současné modely toho, jak se tyto struktury tvoří.

Jak je podrobně popsáno v A Nová studie Publikováno v časopise PřírodaTichá galaxie, ZF-UDS-7329, obsahuje více hvězd než Mléčná dráha – přestože vznikla pouhých 800 milionů let po velkém třesku. To naznačuje, že se nějak spojili bez vlivu gravitace temné hmoty, což by nemělo být možné.

„Tvorba galaxií je do značné míry určena tím, jak je koncentrována temná hmota,“ uvedla v článku spoluautorka studie Claudia Lagosová, astronomka z Mezinárodního centra pro výzkum radioastronomie. Prohlášení o práci. „Přítomnost těchto velmi hmotných galaxií tak brzy ve vesmíru představuje velké výzvy pro náš standardní model kosmologie.“

Tmavý efekt

Temná hmota je neviditelná, ale předpokládá se, že prostupuje celým vesmírem. Ve skutečnosti z toho tvoří asi čtvrtinu, což je jen šest procent běžné pozorovatelné hmoty, ze které se skládáme.

Jako taková je doslova kolosální přítomností a její gravitační vliv ovládá tvar a složení velkých kosmických struktur, jako jsou galaxie, ze stínů. Jeho role byla neméně důležitá v primitivní éře vesmíru. Po Velkém třesku se astronomové domnívají, že první zárodky galaxií se zrodily formováním kolem koncentrací temné hmoty nazývané hala temné hmoty.

Kvůli své obrovské gravitaci budou tyto halo vtahovat okolní plyn a prach z Velkého třesku, který bude příliš horký na to, aby se zhroutil do objektů, jako jsou hvězdy. Vznikly by tak trpasličí galaxie a během stovek milionů let by se blízké trpasličí galaxie shlukovaly a vytvořily velké galaxie, které známe dnes.

Hmota podávaná za studena

Tato předpokládaná role temné hmoty je základní součástí nejrozšířenějšího kosmologického modelu. Tento nový objev ale na dílo vrhá stín.

Vědci si poprvé všimli existence ZF-UDS-7329 před 11,5 miliardami let. Ale provedením podrobné spektroskopické analýzy s využitím dat od Jamese Webba byli vědci schopni datovat vznik hvězdy o dalších 1,5 miliardy let. V tak rané fázi existence vesmíru by axiální hala temné hmoty neměla dostatek času na to, aby se vytvořila.

Samozřejmě, že k přepsání kosmologie, jak ji známe, budeme potřebovat více než několik odlehlých hodnot. Díky pokročilým dalekohledům, jako je James Webb, objevujeme stále více těchto matoucích věcí. Zdá se to nemožné Vesmírné anomálie vůbec.

„Nyní jdeme nad rámec toho, co je možné, abychom potvrdili nejstarší mírumilovná megamonstra existující hluboko ve vesmíru,“ uvedla v prohlášení spoluautorka Themia Nanayakkara, astronomka z Swinburne University of Technology. „To posouvá hranice našeho současného chápání toho, jak se galaxie formují a vyvíjejí.“

Více o vesmíru: Vědci tvrdí, že průchod hvězd mění oběžnou dráhu Země