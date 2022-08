245W nabíječka a baterie Hyper od společnosti Hyper jsou nyní k dispozici všem

Poté, co je nejprve crowdfundoval Prostřednictvím kampaně IndiegogoHyperJuice 245W GaN Desktop Charger a 245W USB-C Battery Pack jsou nyní běžně dostupné za 200 USD, respektive 250 USD. Z Tento příběh je z Velbloud Vypadá to, že oba šli minulý týden v tichosti do prodeje, ale Oficiální oznámení Hyper Poněkud zmateně datováno jak 15. srpna, tak 8. srpna.

Zatímco hlavní funkcí je výstupní výkon 245 W, ani baterie, ani nabíječka nedokážou poskytnout veškerou energii jedinému zařízení (chybí například specifikace USB-C PD 3.1, která podporuje rychlé nabíjení až do 240 W) . Místo toho se zaměřujeme na současné nabíjení více energeticky náročných zařízení, jako jsou notebooky.

Takže pro 245W nabíječku GaN to znamená možnost nabíjet jedno nebo dvě zařízení až 100W každé. Pokud chcete nabíjet tři zařízení, třetí bude omezeno na 45W. Místo toho nabíjení čtyř zařízení znamená, že pouze jedno zařízení bude schopno dosáhnout 100 wattů, zatímco ostatní tři budou omezeny na 45 wattů. Žádný z nich nebude moci odeslat soubor Energeticky náročný 16palcový MacBook ProAle 100 W stačí k rychlému nabití 14palcového MacBooku Pro a základní M2 MacBook Air je dodáván s pouhými 30 W v krabici.

S 245W baterií je to podobný příběh. K dispozici je 100Wh (27 000 mAh) baterie, která je dostatečně malá, aby se vešla do letadla. Má také malý vestavěný OLED displej, který vás informuje o zbývající úrovni nabití. Baterie je schopna distribuovat tento výkon mnoha různými způsoby v závislosti na tom, co vaše zařízení vyžadují. Úplné podrobnosti naleznete v tabulce níže.

Přestože jsou baterie a nabíječka více „přenosné“ než „přenosné“, jsou stále mnohem menší než držení asi čtyř samostatných nabíjecích modulů, což by mohlo být užitečné pro každého, kdo musí pravidelně nosit spoustu energeticky náročného příslušenství. . Jak se standardy USB vyvíjejí, aby byly schopny poskytovat stále více energie přes univerzální kabel, mám podezření, že nabíječky a tlustší baterie, jako jsou tyto, budou stále populárnější.