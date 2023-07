Ve věku 94 let zemřel český spisovatel Milan Kundera

Ve věku 94 let zemřel podle českých médií ve svém domě v Paříži autor českého původu Milan Kundera, který se proslavil romány o křehkosti života.

Napsáno Existence je nesnesitelná lehkostOdehrál se na drsném pozadí sovětské invaze, která rozdrtila Pražské jaro v roce 1968, a Kundera se v roce 1975 přestěhoval do Francie. V roce 1981 se stal francouzským občanem a své poslední romány napsal ve francouzštině.

Kundera byl známý jako spisovatel beletrie, který používal satiru k diskusi o životě a jeho absurditách. Jeho rané spisy se zaměřovaly na tragédii diktatury, jeho obtížný vztah k vlastní zemi a moskevskou kontrolu nad Československem a jeho sousedy.

„Ve střední Evropě, na východní hranici Západu, byl každý vždy obzvláště citlivý na nebezpečí ruské moci,“ napsal Kundera v eseji z roku 1983.

Po pádu Berlínské zdi se Kundera do České republiky vracel jen zřídka. Zpochybnil tvrzení české publikace Respekt z roku 2008, která ho obvinila z toho, že byl v 50. letech informátorem komunistické strany.

Kundera vstoupil do komunistické strany jako teenager a jeho rané básnické spisy obhajovaly socialistické ideály. Poprvé byl vyloučen ze strany v roce 1950, poté byl znovu přijat v roce 1956 a poté byl vyloučen podruhé v roce 1970, dva roky poté, co sovětské tanky vstoupily do Prahy, čímž skončila politická liberalizace vedená reformním vůdcem Alexandrem Dubkem.

Kunderův první román, Komedie, vycházel z vlastního vyloučení ze strany a pomocí černého humoru vykreslil ponuré zobrazení českého života za komunismu. V Československu vyšla v roce 1967, ale v následujícím roce byla zakázána. Mnoho Kunderových děl bylo za komunistického režimu na černé listině. Československého občanství byl zbaven v roce 1979, čtyři roky po svém exilu do Francie.

Česká republika vrátila Kunderovi v roce 2019 občanství a později obdržel prestižní Cenu Franze Kafky, jednu z několika literárních cen, které během své kariéry získal.

Loni byla část jeho korespondence a osobních dokumentů převezena zpět do jeho rodiště, Brna, do nového knihovního komplexu Milana Kundery, který v dubnu otevřel český ministr kultury.