Valné shromáždění Organizace spojených národů izoluje Rusko drtivou většinou opět nad Ukrajinou

Výsledky hlasování se objeví na obrazovce během zvláštního zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů o ruské invazi na Ukrajinu v sídle Organizace spojených národů v New Yorku, New York, USA, 24. března 2022. REUTERS/Brendan McDermid

Organizace spojených národů (Reuters) – Téměř tři čtvrtiny Valného shromáždění OSN ve čtvrtek požadovaly přístup k pomoci a ochranu civilistů na Ukrajině a kritizovaly Rusko za vytvoření „děsivé“ humanitární situace poté, co Moskva před měsícem napadla svého souseda.

Je to podruhé, co 193členné Valné shromáždění drtivou většinou izolovalo Rusko kvůli tomu, co Moskva nazývá „zvláštní vojenskou operací“, která je údajně zaměřena na zničení ukrajinské vojenské infrastruktury.

Generální tajemník OSN Antonio Guterres kritizoval ruskou „marnou válku“. Na Ukrajině byly za poslední měsíc zabity tisíce lidí, miliony lidí se uchýlily a města byla rozdrcena. Přečtěte si více

Rezoluce přijatá ve čtvrtek, navržená Ukrajinou a jejími spojenci, získala 140 hlasů pro a pět proti – Rusko, Sýrie, Severní Korea, Eritrea a Bělorusko – zatímco 38 zemí včetně Číny se zdrželo hlasování.

Usnesení Valného shromáždění nejsou závazná, ale mají politickou váhu. Po jejím čtvrtečním přijetí se sálem rozlehl potlesk.

Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Nebenzia ve čtvrtek přijatou rezoluci označil za „falešný humanitární projekt“, který zaujímá „jednostranný pohled na situaci“. Znovu obvinil západní země, že vedou „bezprecedentní nátlakovou“ kampaň, aby získaly hlasy, což Spojené státy odmítly.

Ukrajina a její spojenci se snažili vyrovnat nebo zlepšit podporu, kterou dostali pro rezoluci Valného shromáždění z 2. března, která odsuzovala ruskou „agresi“ a požadovala, aby stáhla své síly. To získalo 141 hlasů pro, stejných pět ne, zatímco 35 zemí – včetně Číny – se zdrželo hlasování. Přečtěte si více

úžasný úspěch

Americká velvyslankyně při OSN Linda Thomas Greenfield označila čtvrteční hlasování za „úžasný úspěch“ a řekla novinářům: „Mezi 141 a 140 není žádný rozdíl.“

Rezoluce přijatá ve čtvrtek vyzývá k ochraně civilistů, zdravotnického personálu, humanitárních pracovníků, novinářů, nemocnic a další civilní infrastruktury. Požaduje také ukončení obléhání měst, zejména Mariupolu.

Ukrajina a její západní spojenci obvinili Moskvu z nevybíravých útoků na civilisty. Moskva útoky na civilisty popírá.

Rezoluce odráží text Valného shromáždění z 2. března požadující znovu, aby Moskva zastavila boje a stáhla své síly z Ukrajiny.

Jižní Afrika navrhla konkurenční návrh rezoluce zaměřený na humanitární situaci a nezmiňovala Rusko. Rusko vyzvalo země, aby tento text podpořily.

Valné shromáždění se rozhodlo nepodniknout žádné kroky ohledně jihoafrického návrhu poté, co vyzvalo Ukrajinu, aby hlasovala podle pravidla, které se vztahuje na návrhy rezolucí na stejnou otázku.

Hlasování Valného shromáždění přišlo den poté, co Ruskem navržený návrh rezoluce požadující přístup k pomoci a ochranu civilistů na Ukrajině – nemluvě o úloze Moskvy – neuspěl v Radě bezpečnosti OSN, pouze Rusko a Čína hlasovaly pro a ostatní 13 se zdrželo hlasování. Přečtěte si více

Návrh Rady bezpečnosti Ruské federace je velmi podobný textu, který předložila Jižní Afrika Valnému shromáždění.

