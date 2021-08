Jak otestovat Windows 11 bez instalace čehokoli

Snímek obrazovky : Brendan Hess

Díky Windows si nyní můžete prohlédnout Windows 11 ze svého internetového prohlížeče Nová webová stránka Vytvořil vynalézavý vývojář známý jako „Blue Edge“.

Webová stránka umožňuje komukoli vidět Windows 11 naživo, i když váš počítač nesplňuje Přísné požadavky na hardware operačního systému, bez potřeby Nainstalujte si neúplnou zkušební verzi systému Windows 11 na tvém počítači. Zkoušel jsem to v Chrome a Edge a fungovalo to dobře, takže by to mělo být k dispozici téměř v každém prohlížeči.

Aby bylo jasno, nejedná se o úplné restartování systému Windows 11, ani o vzdálenou plochu se systémem OS. Webová stránka je opravdu jen (velmi přesvědčivou) simulací skutečné věci – i když s omezenou interakcí. Můžete například otevřít nabídku Start, vyhledávací nástroj, prohlížeč Edge a Windows Store, ale jsou to jen makety s několika interaktivními sekcemi, které efekt prodávají.

Snímek obrazovky : Brendan Hess

Ikony na hlavním panelu v pravém dolním rohu také přesně reagují na čas, datum, baterii a stav připojení k vašemu systému, ale umístěním kurzoru nad ikonu nebo zástupce se nezobrazí text popisku, který se běžně zobrazuje v systému Windows 11.

G/O Media může získat provizi

Opravený průzkumník souborů ve Windows 11 nefunguje v Blue Edge sim, alespoň prozatím. Otevřením Průzkumníka souborů se otevře nové okno složky, ale vše, co říká, je „Již brzy“. Poskytuje však informaci o tom, jak elegantnější a elegantnější okna a složky Windows 11 vypadají v akci.

Snímek obrazovky : Brendan Hess

Mimo těchto několik maket je většina stránky čistě vizuální reprezentací výchozí plochy Windows 11.

Widgety oznámení a centra zpráv jsou spíše statickými obrázky než interaktivními položkami a nic se nestane, když kliknete na ikonu Koš nebo nabídku Nastavení, nebo když se pokusíte zobrazit skryté ikony na hlavním panelu. Totéž platí pro většinu „aplikací“ v nabídce Start.

Snímek obrazovky : Brendan Hess

Několik otevře nové stránky pro profily sociálních médií Blue Edge, kód Github však otevře soubor Vyhrajte 11 na stránce projektu React Pro ty, kteří se o tom chtějí dozvědět více.

Stránka Win 11 v Reagovat je však soubor zvláště Přesné znázornění toho, jak Windows 11 vypadá a jak se chová, a každý, kdo je zvědavý na další verzi Windows, by si to měl vyzkoušet. Není to všeobjímající Windows 11, ale je mnohem jednodušší než upgradovat počítač a nainstalovat neúplnou zkušební verzi.

[[[[[Windows Central]