Sedm věcí, které jsme se naučili z analýzy 515 milionů slov

6. Slova, která robota nejvíce překvapila, byla ANODE a MATEY.

Více než rok neexistuje žádný seznam řešení, na která by WordleBot mohl odkazovat. Místo toho bot přiřadí téměř každému pětipísmennému slovu v angličtině – všem 14 855 přijatým odhadům Wordle – pravděpodobnost, že je řešením. (Robot nemá žádnou roli při výběru slov, která se objeví jako řešení Wordle; pokud by ano, byl by tento úkol mnohem jednodušší.)

Většina těchto slov — od Smlouva na Zemek – Je považováno za příliš vágní na to, aby bylo považováno za potenciální řešení, a dává se mu nulová šance. Ve zbytku platí, že čím je slovo běžnější (měřeno podle toho, jak často se objevuje v New York Times od roku 2000), tím je pravděpodobnější, že jej bot přiřadí.

Většina slov, která se objevila jako řešení – vše od Angažovaný na mládeže – Dostali maximální možnou příležitost. Ale tu a tam se vloudí řešení, které robota překvapí. Jeho model řešení není dokonalý! Toto je oblast, kde chytrý lidský hráč může překonat robota.

Níže jsou uvedena řešení z minulého roku, která robota nejvíce překvapila, spolu s tím, co si robot myslel, že je pravděpodobné, že se objeví ve srovnání s nejběžnějšími slovy.

Anoda (5. srpna): 67,9 %

Matty (22. ledna): 73,2 %

borax (12. dubna): 81,2 %

Gobi (4. května): 86,0 %

revize (11. února): 89,4 %

7. Robot se učí z vašich odhadů.

Lidští hráči si mohou při hraní vybrat libovolné z přibližně 15 000 přijatých slov. Robot takové štěstí nemá.

Rozhodnutí, která slova byla dostatečně běžná, aby je bot doporučil, bylo rozhodnutí. Chceme, aby byl robot co nejzručnější. Na druhou stranu by nebylo užitečné mít bota, který by hráčům nadával, že nehádají slova jako AWDLS, larva nebo Yukj.