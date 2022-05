V České republice je nyní otevřen nejdelší visutý most pro pěší na světě a je to velmi děsivé

Víte, že trekking může být zábavou pro ty, kteří mají závratě, zatímco ti, kteří se bojí výšek lávky mezi dvěma horami, budou ve střehu.

„Vstup nedoporučujeme těm, kteří se bojí výšek s pocity točení hlavy, točení hlavy, točení hlavy a neschopnosti pohybu,“ uvedl Holiday Hotel Dolní Morava, kde se most nachází. Varuje v prohlášení.

Zde je důvod, proč most v České republice přitahuje milovníky vzrušení – a proč je třeba opatrnosti. Přibližně 0,5 míle dlouhý most, který byl otevřen minulý týden, by měl být formálně prohlášen za nejdelší visutý most pro pěší na světě.

A co víc, most nabízí krásné výhledy na okolní údolí a dno údolí pod 300 stopami.

„Připravte se na jedinečný okamžik,“ vysvětluje resort. „Přejít most vyžaduje trochu odvahy, ale garantujeme jedinečný zážitek, na který nikdy nezapomenete.“

Jedinečný zážitek

567 metrů dlouhý most přes řeku Kali Kandaki v Nepálu je nejdelším visutým mostem pro pěší na světě. Podle Guinessovy knihy rekordů. Ale ten titul změní majitele.

Sky Bridge byl pojmenován 721, protože se táhne 721 metrů (přibližně 2 365 stop) mezi dvěma horami v pohoří Jaseniki. To znamená, že je delší než 516metrový (1693 stop) most 516 Aroca Bridge, který byl otevřen loni v portugalské Aruce.

Sky Bridge 721 u hranic ČR s Polskem má šest hlavních doplňkových lan a 60 lan různých průměrů. Každé z hlavních lan unese 360 ​​tun.

Jaké by to bylo přejít přes most

Resort popisuje Sky Bridge 721 jako „jedinečnou cestu mezi nebem a zemí“.

Rakouská blogerka Victoria Felner může toto vysvětlení potvrdit. CNN řekl, že odchod z mostu v něm vyvolal „hrozný pocit“. Tento pocit však brzy pominul.

„Bál jsem se, že se visutý most hodně otřese, ale nebylo to tak hrozné,“ řekl Fellner. Podle CNN. „Výhled je velmi zajímavý a přes břevno je vidět i les dole! Naštěstí se výšek nebojím.

Co potřebujete vědět

Pokud je přechod Sky Bridge 721 na vašem seznamu, zde je to, co potřebujete vědět, abyste si mohli naplánovat cestu.

Za prvé, resort je 3 hodiny jízdy od Prahy.

Také Dolní Morava doporučuje pro přístup k mostu použít židli, na most se však dá dojít pěšky nebo i na kole. Mějte však na paměti, že přístup ke vstupu na most vede po 2,5 mílové cestě do nadmořské výšky 1 207 stop.

A konečně, v gravitaci je víc než jen fyzické přecházení mostu – to nestačí.

„Nebeský most 721 není jen konstrukce. Je to most, který zprostředkovává pojem ‚čas‘,“ vysvětluje resort. Obsahuje unikátní hru s prvky rozšířené reality [played with a smartphone].“

A konečně, pokud vám Sky Bridge 721 neroste dost vlasů, můžete také navštívit most Bagh Long (White Dragon) ve Vietnamu. Most se nachází 124 mil od Hanoje a je se svými 632 metry (2 073 stop) nejdelším skleněným mostem pro pěší na světě. Také proto, že má skleněnou základnu, mohou návštěvníci vidět dno údolí přímo pod 490 stopami.

