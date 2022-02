NASA a SpaceX studují problém s padáky, ale nevidí zásadní bezpečnostní problém

Představitelé NASA a SpaceX říkají, že věnují pozornost problému s padákem u kosmické lodi Dragon, ale nevěří, že k jeho vyřešení bude zapotřebí výrazných opatření.

Po návratu na Zemi z oběžné dráhy používá posádka i nejnovější verze Cargo vesmírné lodi Dragon společnosti SpaceX čtyři hlavní padáky ke zpomalení kapsle před dopadem na vodu. Pokud jeden padák selže, kosmická loď může stále bezpečně přistát.

Během prvních dvou letů kosmické lodi Dragon s posádkou v letech 2020 a 2021 se všechny čtyři padáky nominálně nafoukly. Když se však mise Crew-2 se čtyřmi astronauty v listopadu 2021 vrátila na Zemi, jeden ze čtyř padáků byl zpožděn o 75 sekund, než se plně nafoukl. To nemělo žádný vliv na plánovanou rychlost sestupu kosmické lodi, protože prodloužený padák stále poskytoval určitý odpor.

Po tomto nočním přistání provedly NASA a SpaceX tento problém rychle, ale důkladně a zjistily, že nepředstavuje žádnou vážnou hrozbu pro budoucí lety do vesmíru. O dva dny později odstartovala mise Crew-3 v jiné kosmické lodi Crew Dragon. Toto vozidlo, přezdívané Vytrvalostse má vrátit na Zemi v dubnu 2022.

Stalo se to znovu

Dne 24. ledna 2022 se po měsíční zásobovací cestě na Mezinárodní vesmírnou stanici rozstříkla kosmická loď Cargo Dragon. NASA uvedla, že netelevizní přistání bylo nominální, ale před dvěma dny Informovaly o tom Space News Jeden ze čtyř padáků se nepodařilo nasadit v plánovaném čase. Tentokrát se nafouknutí padáku zpozdilo o 63 sekund. Kosmická loď opět přistála bez újmy.

V pátek se vedoucí NASA pro lidské vesmírné lety Kathy Luedersová, její šéf komerční posádky Steve Stich a hlavní inženýr SpaceX Bill Gerstenmaier připojili k telekonferenci s reportéry, aby vysvětlili, co se stalo, co s tím inženýři dělali. a proč si NASA a SpaceX věřily v bezpečnost vozidla Crew Dragon.

Lueders tvrdí, že při studiu tohoto problému NASA nesvolala žádnou formální kontrolu nehody. „Tohle jen my hodnotíme a děláme naši běžnou práci při kontrole hardwaru,“ řekla.

Tato analýza padáků a letových údajů probíhá, protože SpaceX a NASA pokračují v práci na vypuštění mise Crew-4 15. dubna. K letu bude použita nová kosmická loď Dragon, která je téměř dokončena v továrně společnosti v Hawthorne. Druhá fáze mise je také ve finální verzi. První stupeň Falcon 9 pro Crew-4, který předtím letěl třikrát, je již v provozu ve startovacích zařízeních společnosti na Floridě.

Stich poznamenal, že Crew Dragon je první lidská kosmická loď, která během zpáteční cesty použila čtyři hlavní padáky místo tří. NASA zaznamenala opožděné nafouknutí jednoho padáku u některých předchozích nákladních letů a při testech, a to může být jednoduše vlastnost čtyřpadákového systému. Inženýři NASA a SpaceX si myslí, že se děje, že tři padáky nasávají vzduch relativně rychle, ale čtvrtý skluz je trochu „zastíněný“ a hladoví po vzduchu. Po úplném nafouknutí ostatních padáků se nafoukne i tento čtvrtý padák.

Příležitost k učení

Gerstenmaier, bývalý manažer NASA, který nyní dohlíží na bezpečnost ve SpaceX, zdůraznil, že tato analýza padáků není bezpečnostní záležitostí pro let, ale spíše učením.

„Je to pro nás skvělá příležitost se učit,“ řekl. „Považuji to skoro za dar, který jsme dostali na CRS-24. Dostaneme šanci mít nyní dvě sady dat, které můžeme hrát proti sobě, abychom zlepšili naše modely a zlepšili naše znalosti a skutečně udělali hodně bezpečnější systém pro každého, kdo bude tyto padáky v budoucnu používat.“

Crew Dragon nabízí NASA jediný prostředek se sídlem v USA, jak dostat své astronauty do vesmíru. Vesmírná agentura financuje druhého poskytovatele, Boeing, na vývoj kosmické lodi Starliner pro let s posádkou. Boeing ale čelil některým technickým problémům a pravděpodobně nepoveze lidi na zkušební let minimálně do příštího roku. Ale i kdyby Starliner létal a osvědčil se dnes, nebyl by důvod zastavit lety Dragonu, uvedli představitelé NASA.