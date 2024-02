Mimo Berlín byly nalezeny fragmenty asteroidu záhadného původu

Vědci z Přírodovědného muzea v Berlíně analyzovali minerály ve fragmentech pomocí mikroelektronické sondy. To odhalilo, že skály vypadaly jako aubrity. Bylo to poprvé, co byly takové meteority shromážděny na stopovaném pádu.

Zdroj meteoritu, pojmenovaného po francouzském městě Aubris poblíž místa, kde byl poprvé nalezen, zůstává záhadou, protože jeho složení neodpovídá jiným známým zdrojům meteoritů ve sluneční soustavě. Některé výzkumy naznačují, že se jedná o části planety Merkur, ale ne všichni vědci podporují tento příběh o původu.

Pokud opereta pocházela přímo z Merkuru, pak 2024 BX1 měla pocházet z vnitřní sluneční soustavy. Sledováním jeho dráhy se však zdá, že počáteční dráha asteroidu byla přesně taková Mnohem širší a za oběžnou dráhou Země.

„Takže tento objekt k nám nemůže přijít přímo z Merkuru,“ řekl Mark Fries, planetární vědec z Johnsonova vesmírného střediska NASA.