Pokud jste Karla Vejmelku přišpendlili k tomu, aby se v této sezóně dařilo jako brankáři NHL, jste buď jasnovidec, nebo prostě lhář.

Jasně, Carter Hutton má daleko ke skutečnému hráči NHL a Arizona Coyotes má daleko ke konkurenčnímu klubu. Ale jediné pozitivní, co se dá o propadu Arizony do šílenství říct, je Vejmelkova hra v pasti vlků.

Když se podíváte na statistiky, Vejmelkova bilance 0-6-0 rozhodně vyčnívá. Žádnému jinému brankáři s alespoň pěti starty se letos nepodařilo vyhrát zápas. Ale nějak, nějak, přes všechnu tu katastrofu, kterou byla bitva v Arizoně o Shanea Wrighta, byl Vejmelka statisticky nejvýraznější mezi ostatními.

V této sezóně 5 v 5Vejmelka se svými 946 procenty záchrany a nadprůměrnými 3,92 ušetřené branky ho řadí do první desítky v obou kategoriích mezi brankáři, kteří mají odehráno alespoň pět zápasů. Jeho 898 high-risk save ratio a 2,44 HDGSAA jsou také blízko vrcholu v lize a on je doposud zdaleka nejlepším juniorským brankářem.

Kojoti byli letos zábavní, nedokázali vyhrát zápas o 10 zápasů. Jako v tuto chvíli mají za sebou jeden z nejhorších startů, jaké jsme za poslední desetiletí viděli. Tým se brání tím nejagresivnějším způsobem, ale Vejmelkovi to neříkejte.

Vidíte, Vejmelka byl draftován Nashville Predators v pátém kole v roce 2015. Do klubu se nikdy neprobojoval a v tichosti se prosadil v nejvyšší české lize. Mezinárodně Vejmelka nikdy nereprezentoval Čechy na mužské úrovni, jeho domácí šampionát přišel dvakrát v záloze a měl celkovou bilanci proher s velmi průměrnými statistikami jako začínající brankář v Brně.

Vejmelkova hra v tuto chvíli je tedy trochu překvapením. Mnoho českých fanoušků ho oceňuje, ale tým za Josefem Korinarem a Ivanem Prosvětovem pravděpodobně neopustí tréninkový kemp. Možná měli vlci pocit, že by s ním v záhybu mohli vyvolat špatné výsledky. A když ještě nevyhrál, Vejmelka vzdoroval přesile, jen aby hrál dobrý hokej.

Tyhle „malá vítězství“ můžete pojmenovat pro chlápka jako je Vejmelka, který přece jen chce pořád vyhrávat hokejové zápasy. Žádný hráč nepozná tanky, zvláště brankáře. Pokud Wolves stále prohrávají, ale Femilka hraje i nadále dobře, všimnete si rozdílu. Má smlouvu na jeden rok s nízkým rizikem. Kdyby najednou začal padat zpátky na zem, nebyla by to velká ztráta. Ale tohle je Vejmelkova šance dokázat, že to umí, a týmy NHL si toho nejspíš všimnou.

Ve svých 10 zápasech povolil Vejmelka v pěti zápasech 1-2 branky, přičemž čtyřikrát zachránil více než 30 branek. Coyotes byl třikrát uzamčen s Vejmelkou v síti a v posledních zápasech proti Carolině (2:1) a Washingtonu (2:0) dokonce vypadal silně, aby dal svému týmu šanci bojovat. Na tým, který ofenzivně vede obránce Shane Gustisbeer, je to dobrá věc. Houghton, momentálně na hraně se zraněním v dolní části těla, dal ve svých prvních dvou zápasech 14 gólů a má 0,741 mentálního bodu a 7,76 jako jeden z nejhůře fungujících brankářů od úvodního měsíce hry.

Tím Vejmelkova hra působí ještě jiskřivěji. Ne, že by na velkém schématu věcí pro někoho jiného než Vejmelku příliš záleželo. Ale dokazuje lidem, že se mýlí, že může být brankářem NHL a podávat dobré výkony pro tým, který nejeví zájem mu pomáhat.

Co bude dál, nikdo neví. Karel si ale udělá čas, aby to zjistil.