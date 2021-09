Isabella Balzaretti z Newbold-on-Stour věří ve výběr Anglie

Po týdnech testování byla Isabella Balzaretti jmenována do týmu anglického vodního póla do 17 let, který v říjnu míří do České republiky na Pohár národů UEFA.

Isabella Balzaretti. Foto: Fotografická služba R&P

Čtrnáctiletá z Newbold-on-Store se nyní snaží reprezentovat svou zemi v třídenním turnaji.

„Byl jsem na sebe tak hrdý, že jsem tomu nemohl ani uvěřit,“ řekl Croftův bývalý žák. “Nečekal jsem, že to zvládnu, protože to bylo opravdu těžké a byl jsem tam nejmladší.”

“Ulevilo se mi, že se dřina vyplácí. Těším se, že si zahraji vodní pólo v jiné zemi proti jiným národním týmům a budu toho součástí s novými přáteli a kolegy, se kterými jsem se v tomto procesu setkal.”

„Nemůžu se dočkat, až dostanu svou stavebnici se státní vlajkou.“

Dívčí studentka královské střední školy plavala pro Stratford Sharks během jejích základních let a také hrála nohejbal pro Stratford Thunderbirds – klub, ve kterém stále trénuje a hraje.

To vše vedlo ke sportovnímu stipendiu na King’s High a v prvním ročníku tam vyzkoušela nový sport vodního póla, který spojil lásku k nohejbalu a plavání.

Balzaretti vyvinula talent pro sport a rychle získala prostřednictvím školního koučování místo v regionálním týmu West Midlands, kde byla poté v lednu 2019, těsně před uzavřením, nominována na své zkušenosti s Národní akademií vodního póla v Anglii. .

Balzaretti trénovala v relacích Zoom a ve své zahradě, aby se mohla vrátit do bazénu, a v tom okamžiku se připojila k City Coventry Water Polo Club, jejím vůbec prvnímu klubu vodního póla.

Od té doby se neohlédla, tvrdě trénovala a byla vybrána do týdenního rezidenčního letního bootcampu, kde se dostala do užšího výběru ve třech dalších kolech zkoušek.

Poté byla vybrána jako jedna z nejmladších členů patnáctičlenného týmu, kteří pocestují na mistrovství Evropy.

To vše bylo dosaženo spolu s vybojováním místa na akademii Wasps Netball Academy, kdy se její krajské mistrovství v atletice poprvé objevilo v létě a její plavecký výcvik pokračoval ve hře Stratford Sharks.

Sharks se podařilo sestavit tréninkový plán bezpečný pro Covid, který Balzarettimu umožnil zůstat ve formě a dosáhnout ocenění v systému 2021-22 Everyone Active Champions.