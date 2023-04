The Lord of the Rings: Glum Studio demonstruje ‚Unlimited‘ Audio DLC

Kousek DLC pro verzi Pán prstenů: Glum za 54,99 GBP / 59,99 $ vyvolal minulý víkend trochu rozruch, protože se zdálo, že zablokuje hlas elfů pracujícího za paywallem. Precious Edition obsahuje bonusový balíček „Sindarin VO“ se základní hrou spolu se třemi dalšími balíčky DLC a tiskovou zprávou, která uvádí „další elfské hlasové hraní v sindarštině, vytvořené profesionály a navržené pro zaryté fanoušky Středozemě“ .

poslední Porty zachytily tento popiscož naznačuje, že to je ono Jediný způsob, jak slyšet elfy mluvit jejich rodnou řečí, je v sindarštině ve hře. To však není tento případ. Vyjádření předloženo do Zatlačte krabici od Daedalic Entertainment naznačuje, že volitelné DLC není úplně hrozné.

Vývojář nám ​​řekl, že i když vlastníte pouze základní hru, elfové budou v případě potřeby stále mluvit Sindarin. Toto DLC je navrženo tak, aby přidalo zvláštní chuť a atmosféru náhodnějším postavám, se kterými se při procházení hrou setkáte. „Expanze Sindarin VO přidává k některým postavám na pozadí další sindarské linie,“ vysvětlil zástupce. „Při procházení Temného hvozdu a dalších částí Středozemě Gluma si budete moci poslechnout různé dialogy mezi elfy. Tyto dialogy přidávají na atmosféře a budování světa.“

Prohlášení pokračuje: „Daedalek zde udělal něco navíc a najal profesionální hlasové herce, kteří byli vyškoleni v sindarštině našimi vědeckými experty. Je to DLC pro skutečné fanoušky Tolkiena, kteří se chtějí více ponořit do světa Středozemě.“

Za příplatek 5 £ / 10 $ obsahuje Precious Edition balíček Sindarin VO Pack spolu s dalším informačním balíčkem, uměleckou galerií a soundtrackem. The Lord of the Rings: Gollum vychází na PS5, PS4 25. května 2023.