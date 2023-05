Špatné počasí si vynutí 24hodinové zpoždění startu Arabsatu SpaceX – Spaceflight Now

Poznámka redakce: Aktualizováno v 1:30 EST (0530 UTC) 24. května po odstranění prvního pokusu o spuštění Badr 8.

SpaceX zrušilo středeční pokus o start na mysu Canaveral kvůli nepřízni počasí a odložilo do středeční pozdní noci vypuštění komunikačního satelitu Airbus k Arabsatu.

Falcon 9 má startovací okno asi dvě hodiny, které se otevře ve středu ve 23:25 EST (0325 UTC čtvrtek), ale při otevření startovacího okna je pouze 25% šance na příznivé počasí.

Hustá oblačnost z večerních bouřek nebyla zřejmá včas pro start Falconu 9 společnosti SpaceX v úterý večer až do středečního rána, což zpozdilo start o 24 hodin.

Po startu zamíří raketa Falcon 9 na východ z Cape Canaveral, aby asi půl hodiny po startu přenesla satelit Badr 8 na geostacionární eliptickou přenosovou dráhu. Start bude 36. letošním letem SpaceX a jeho zatím 26. pokusem o orbitální start v roce 2023 z floridského vesmírného pobřeží.

Uvnitř příďového kužele Falconu 9 je uzavřena téměř 10 000 liber (4,5 metrické tuny) komunikační družice Badr 8. Satelit Badr 8, vytvořený společností Airbus Defense and Space, bude poskytovat komunikační služby v pásmu C a Ku, aby nahradil stávající kapacitu. 15 let starý Badr 6 je na geostacionární oběžné dráze.

Badr 8 se přesune na své místo ve stejném orbitálním slotu jako Badr 8, který se nachází podél rovníku na 26 stupních východní délky. Satelity Badr vlastní Arabsat, arabské konsorcium 21 členských států se sídlem v Rijádu v Saúdské Arábii. Badr 8 bude poskytovat televizní vysílání, přenos videa a datové služby na Středním východě, v severní Africe, Evropě a střední Asii.

Arabsat říká, že jeho investice do programu Badr 8 činí asi 300 milionů dolarů, včetně smlouvy na výrobu kosmických lodí s Airbusem, dohody o startu se SpaceX, pojištění a pozemní infrastruktury.

Badr 8 je založen na satelitní platformě Eurostar Neo společnosti Airbus, nejnovějším velkém vesmírném autobusu společnosti. Po oddělení od rakety Falcon 9 asi po 37 minutách mise Badr 8 spustí své solární panely a bude provozovat řadu východů po startu pod dohledem pozemních dispečerů Airbusu ve francouzském Toulouse.

Poté Bader použije 8 nízkotlakých vysoce účinných plazmových trysek k manévrování na kruhovou geostacionární oběžnou dráhu více než 22 000 mil (asi 36 000 kilometrů) nad rovníkem, přičemž se usadí na oběžnou dráhu, která odpovídá rychlosti rotace Země, čímž kosmické lodi stabilní pohled na oblast pokrytí od Evropy po Střední východ a střední Asii.

Úpravy na oběžné dráze budou trvat několik měsíců, poté Badr 8 dokončí testování na oběžné dráze a bude připraven k zahájení provozu na Arabsatu koncem tohoto roku. Kosmická loď Badr 8 je navržena tak, aby fungovala 15 let.

Kromě svého účelu jako komerční komunikační družice, Badr 8 také hostí experimentální laserovou komunikaci pro Airbus. Demonstrace TELEO otestuje novou optickou komunikační technologii ve spolupráci mezi Airbusem, francouzskou kosmickou agenturou CNES a Safran Data Systems.

Užitná zátěž TELEO otestuje schopnost technologie přenášet data ze satelitu na pozemní stanici pomocí laserů, což umožňuje přenos informací rychlostí až 10 gigabitů za sekundu. Airbus a jeho partneři doufají, že vyvinou technologii pro budoucí mise, aby dosáhli přenosové rychlosti jeden terabit za sekundu pomocí optické komunikace.

„Tento nástroj TELEO také umožní velmi vysokokapacitní komunikaci s optickou zpětnou vazbou, která je ze své podstaty vysoce odolná proti rušení, jako součást vývoje nové generace optické komunikační technologie ve vesmíru společností Airbus,“ uvedl Airbus v tiskové zprávě.

Start Badr 8, pokud k němu dojde ve středu večer, by pokryl nabitou sérii misí SpaceX. Půjde o čtvrtý start Falconu 9 společnosti SpaceX za méně než šest dní po letu Falconu 9 se satelity Starlink 19. května z Cape Canaveral, sobotním startu Falconu 9 z Kalifornie s nákladem OneWeb a Iridium a startu Axi-2 společnosti Axiom Space. Průkopnická mise Nedělní vesmírný speciál z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě.

Inženýři, kteří pracují z Centra řízení startu a přistání SpaceX jižně od stanice Cape Canaveral Space Force Station, budou dohlížet na noční odpočítávání vedoucí ke středečnímu startu mise Badr 8. Raketa Falcon 9 bude naplněna jedním milionem liber petroleje a kapalného kyslíku během posledních 35 minut před startem.

Poté, co týmy ověří, že technické parametry a počasí jsou „zelené“ pro start, devět hlavních motorů Merlin 1D na prvním stupni posilovače zabliká pomocí zapalovací kapaliny zvané triethylaluminium/triethylboran nebo TEA-TEB. Jakmile motory půjdou na plný plyn, hydraulické svorky se otevřou a uvolní Falcon 9 pro jeho výstup do vesmíru.

Devět hlavních motorů vyvine za dvě a půl minuty tah 1,7 milionu liber a požene Falcon 9 a Fuller 8 do horních vrstev atmosféry. Poté se pomocný stupeň uzavře a oddělí se od horního stupně Falcon 9 a začne kontrolovaný sestup k bezpilotní lodi SpaceX „jen si přečtěte pokyny“ zaparkované v Atlantském oceánu.

Posilovač, označený B1062, prodlouží žebra hypersonické titanové mřížky a použije studené plynové dusíkové motory k řízení jeho směru, poté znovu zažehne tři ze svých devíti hlavních motorů na brzdný manévr v délce přibližně 30 sekund při opětovném vstupu. Konečné sestupové spalování s centrálním motorem pouze zpomalí raketu, aby přistála s dronovou lodí asi osm a půl minuty po misi.

Záchranná loď SpaceX je také na místě v Atlantském oceánu, aby obnovila užitečné zatížení rakety Falcon 9 poté, co nosní kužel na moři rozdělil padák na polovinu. Náklad bude odhozen z rakety asi za tři a půl minuty letu, krátce poté, co se zažehne motor horního stupně Falconu 9.

Raketa Falcon 9 dvakrát vystřelí motor horního stupně, aby vstříkla kosmickou loď Badr 8 na eliptickou hypersynchronní přenosovou dráhu. Očekává se, že Badr 8 se oddělí od horního stupně Falcon 9 v T+ plus 37 minut a 13 sekund.

raketa: Falcon 9 (B1062.14)

Užitečné zatížení: Komunikační satelit Badr 8

Spouštěcí web: SLC-40, vesmírná stanice Cape Canaveral, Florida

Datum oběda: 24./25. května 2023

spouštěcí okno: 23:25–1:22 EST (0325-0522 UTC)

spouštěcí okno: bezprostřední

předpověď počasí: 25% šance na přijatelné počasí

Zotavení z boostu: Bezpilotní loď „jen si přečtěte pokyny“ v Atlantském oceánu

SPUŠTĚNÍ AZIMUTU: východní

cílová dráha: Hypersynchronní přenosová orbita

Časová osa spuštění:

T+00:00: vzlétnout

T+01:12: Maximální tlak vzduchu (Max-Q)

T+02:33: Vypnutí hlavního motoru (MECO) První stupeň

T+02:36: Oddělení fází

T+02:44: Zapalování motoru druhého stupně

T+03:22: Opuštění vrcholu

T+06:29: První stupeň zapalování (tři motory)

T+06:51: Vstupní spalování prvního stupně končí

T+08:10: Vypnutí motoru druhého stupně (SECO 1)

T+08:23: První stupeň zapalování hořáku (jeden motor)

T+08:44: Přistání prvního stupně

T+29:03: Restart motoru druhého stupně

T+30:02: Vypnutí motoru druhého stupně (SECO 2)

T + 37: 13: oddělení Badr 8

Statistiky mise:

227. start Falconu 9 od roku 2010

238. spuštění rodiny Falcon od roku 2006

Čtrnáctý start Falcon 9 Booster B1062

Falcon 9 192 startuje z floridského vesmírného pobřeží

Start 126 Falcon 9 z platformy 40

č. 181 celkový start z desky 40

Let 168 přepracovaného posilovače Falcon 9

Druhý start Arabsatu SpaceX

33. start Falconu 9 v roce 2023

36. start SpaceX v roce 2023

26. pokus o start na oběžnou dráhu z Mysu Canaveral v roce 2023

Napište autorovi e-mail.

Sledujte Stephena Clarka na Twitteru: @tweet.