Těžba kovů není evropský byznys

Až dosud se většina evropských těžařských jmění nevytvořila. Majorové provozují 17 CRM dolů v EU, většinou na měď. Mají rozpracovaných sedm dalších projektů na těžbu lithia, kobaltu, mědi nebo niklu. Tyto společnosti také vlastní pět závodů na recyklaci nebo zpracování kovů, z nichž čtyři jsou již v provozu. Mezinárodní energetická agentura odhaduje, že dnes je v EU 40 až 50 dolů kritických surovin. Coppi z Euromines chce, aby se toto číslo v příštím desetiletí zdvojnásobilo.



Mohla by se tato situace v budoucnu změnit, jak EU doufá, že se to stane s novou těžební legislativou? Odpověď možná leží v komisařce Evropské unie Margrethe Vestagerová. „Způsob, jakým děláte těžbu, je naprosto zásadní. Mnoho úvěrových institucí se vás nedotkne, pokud si nebudou myslet, že máte kontrolu nad tím, jak jednáte s lidmi, kteří žijí tam, kde jsou doly, jak se vypořádáváte s porušováním životního prostředí a jak se dostanete do oblasti.“ zpět, jakmile skončíte,“ uvedlo vyšetřování v Evropě.



