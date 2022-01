V Německu byl objeven keltský poklad 2000 let starých zlatých „duhových pohárů“

Dobrovolný archeolog objevil starodávnou zásobu keltských mincí, „musela jich být obrovská“, v severovýchodní německé spolkové zemi Braniborsko.

41 zlato Mince byly raženy před více než 2000 lety a jsou prvními známými mincemi keltský Braniborský zlatý poklad, Braniborský ministr kultury Mangga Scholl, oznámil v prosinci 2021.

Mince jsou zakřivené, což je prvek, který inspiroval německý název „regenbogenschüsselchen“, což v překladu znamená „duhové poháry“. Stejně jako legenda, že na konci duhy je hrnec zlata, „Podle všeobecného přesvědčení byly duhové poháry nalezeny tam, kde se duha dotkla. Země Marjanko Pilekić, numismatik a výzkumný asistent v Coin Cabinet na Schloss Friedenstein Gotha Foundation v Německu, který poklad studoval, řekl Live Science v e-mailu.

Další přesvědčení je, že duhové poháry „spadly přímo z nebe a byly považovány za talismany štěstí a předměty s léčivým účinkem,“ dodal Belkich. Řekl, že je pravděpodobné, že rolníci našli staré zlaté mince na svých polích po dešti „bez špíny a lesku“.

Poklad objevil Wolfgang Herkt, dobrovolný archeolog z Braniborského státního památkového oddělení a Státního archeologického muzea (BLDAM), poblíž vesnice Baitz v roce 2017. Poté, co Herkt získal povolení od majitele pozemku pátrat na místní farmě, něčeho si všiml zlaté a lesklé. „Připomínal mu víčko na malé lahvičce od alkoholu,“ řekl Belikic. „Byla to však keltská zlatá mince.“

Poté, co bylo nalezeno dalších 10 mincí, Herkt oznámil nález BLDAM, který zvýšil celkový poklad archeologů na 41 mincí. „Toto je mimořádný nález, který se vám pravděpodobně naskytne jen jednou za život,“ Hurt Řekl to v prohlášení . „Je to dobrý pocit, že mohu tímto objevem přispět k výzkumu historie země.“

Prvních 11 mincí bylo objeveno v Braniborsku v Německu. (Obrazový kredit: W. Hurct)

Porovnáním hmotnosti a velikosti mincí s hmotností a velikostí jiných starověkých duhových pohárů mohl Pileky datovat ražbu pokladu do období mezi 125 př. n. l. a 30 př. n. l., tedy do pozdní doby železné. V té době zaujímaly jádrové oblasti keltské archeologické kultury v La Ten (asi 450 př. n. l. až do dobytí Římany v 1. století př. n. l.) oblasti dnešní Anglie, Francie, Belgie, Švýcarska, Rakouska, jižního Německa a České republiky. Republice, řekl Belkich. V jižním Německu, poznamenal, „najdeme velké množství duhových pohárů tohoto typu.“

Keltové však v Braniborsku nežili, takže nález naznačuje, že Evropa doby železné měla rozsáhlé obchodní sítě.

Obrázek 1 ze 4 Výběr keltských zlatých mincí ve tvaru poháru z německého Braniborska. (Foto kredit: T. Kersting/BLDAM) Obrázek 2 ze 4 2000 let stará keltská zlatá mince na poli, kde byla nalezena. (Obrazový kredit: W. Hurct) Obrázek 3 ze 4 Keltská mince „Rainbow Cup“ z německého Braniborska. (Foto kredit: M. Pilekić) Obrázek 4 ze 4 Nepředstavitelná keltská zlatá mince z Braniborska. (Foto kredit: M. Pilekić)

Co bylo v pokladu?

Ze 41 zlatých mincí je 19 známých jako setry, které mají průměr 0,7 palce (2 centimetry) a průměrnou hmotnost 0,2 unce (7,3 gramu), a 22 1/4 satyrů, které mají průměr menší než 0,5 palce. (1,4 gramů). cm) a průměrnou hmotností 0,06 unce (1,8 g). Celá keš je nepředstavitelná, řekl Belikic, který je také doktorandem v archeologii měny, peněz a ekonomie ve starověku na Goethově univerzitě ve Frankfurtu, což znamená, že jde o „jednoduché duhové poháry“.

Řekl, že protože mince v obchodě byly stejné, je pravděpodobné, že poklad byl uložen najednou. Je však záhadou, proč tato sbírka – druhý největší poklad „obyčejných“ duhových pohárů tohoto typu vůbec – skončila v Braniborsku.

„V Braniborsku je vzácné najít zlato, ale nikdo nečekal, že by ‚keltské‘ zlato bylo úplně všechno,“ řekl Belkich. „Tento objev znovu rozšiřuje oblast distribuce těchto typů mincí a my se pokusíme zjistit, co nám to může říct, o čem jsme nevěděli nebo si mysleli, že to ještě víme.“

Původně publikováno na Live Science.