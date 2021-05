Faith, Freedom, and Fear: The Skeptics of Covid Vaccine in Rural America

Bude tedy někdo spolehlivý mluvit o vakcíně? Eva Fieldsová?

Je ošetřovatelkou, která ošetřila jednoho z prvních místních pacientů, který zemřel na Covid. Vyrůstala v Greenville a má 24 příbuzných, kteří mají virus.

Když se zeptala pacientů, zda se nechají očkovat, téměř polovina z nich odpověděla „Ne a já nepůjdu“ za předpokladu, že by byla rozrušená, a dodají: „Je mi to moc líto, když vás to obtěžovalo!“

Slečna Fieldsová odpovídá: „To je v pořádku, zlato. Ani to neplánuji.“

Její odvaha jí říká, aby věřila videu, které někdo poslal ze souboru dezinformací od krajní pravice, ve kterém jedna z farem uvedla, že studie ukázaly, že vakcíny způsobily tvorbu plaku v mozku.

Stejně jako ostatní zde je podezřelá z Billa Gatese Podílejte se na vývoji vakcín. Jedna noc na večeři, Dr. Theo HensleyJedna obhájkyně vakcín ve své kanceláři odpověděla: „Nevím Bill Gates Ale vím, že Dolly Parton dala 1 milion dolarů. “(Paní Partonová je oblíbenou dcerou severovýchodního Tennessee.)

“Možná jsi v pořádku,” řekla slečna Fieldsová.

“Když někdo na něco silně tlačí, sedím, protože se mi nelíbí, když mi lidé říkají: ‘To je to, co musíš udělat,” řekla paní Fieldsová. můj výzkum sám. “

V tuto chvíli ani nenaléhá, ​​ani nenaléhá na pacienty, aby dostali vakcínu.

Přesvědčit

V den, kdy pár v důchodu, Fletcher, hovořil o vakcíně s rodinným lékařem Dr. Danielem Lewisem, bylo to první výročí dne, kdy nasadil ventilátor s vážným případem Covid.

43letý Dr. Lewis leží v nemocnici déle než měsíc. Byl tak nemocný, že pro své pět dětí zaznamenal zprávy na rozloučenou.