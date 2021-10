Recenze Fire TV Stick 4K Max: vyplatí se počkat

Příznivci Fire TV chvíli čekali na nástupce tři roky starého Fire TV Stick 4K. Ale čekání je konečně u konce: nejnovější zařízení pro živé streamování Amazonu je tady a jmenuje se Fire TV Stick 4K Max.

Chtěli jsme vyzkoušet nejnovější streamovací zařízení této společnosti, takže Amazon poslal přes Max zdarma. Nejsme však povinni poskytnout pozitivní recenzi.

Naše názory zůstávají stoprocentní.

V každém případě exteriér nového Maxe vypadá velmi podobně jako předchozí Fire TV Stick 4K. Amazon ale pod kapotou slibuje některá významná vylepšení.

Oproti předchozímu Fire TV Stick 4K také došlo k mírnému navýšení ceny: 54,99 $, oproti 49,99 $ za starší 4K. Pojďme se tedy podívat, jestli nový Max stojí za upgrade.

(Poznámka redakce: Tato recenze vychází z našich Celá recenze videa, které si můžete prohlédnout na níže uvedeném odkazu.)

Hardware a funkce

Co se týče hardwaru, Max přináší některé znatelné vnitřní změny, včetně CPU a GPU – oba běží ve srovnání s Fire TV Stick 4K rychleji. Získáte také zvýšení RAM, z 1,5 GB na plné 2 GB v Max.

Pokud jde o konektivitu, je zde podpora pro novější standard WiFi 6, známý také jako integrovaný 802.11ax. Mezitím starší modely Fire TV Stick, včetně 1080p Fire TV Stick a Fire TV Stick LiteStále však obsahují starší standard WiFi 5 nebo 802.11ac.

WiFi 6 poskytuje vyšší rychlosti připojení a větší šířku pásma, což se může hodit v domácnostech se spoustou síťových zařízení. Stojí však za zmínku, že budete potřebovat router kompatibilní s WiFi 6, abyste z nové technologie vytěžili maximum.

Ve srovnání s některými z populárnějších konkurentů na trhu s cenou kolem 50 USD se nový Max dobře držel. Kromě této podpory WiFi 6 nabízí nejnovější verze Amazonu také zpracování Dolby Atmos, protože jiná streamovací zařízení v této cenové kategorii často nabízejí podporu pouze přes HDMI.

Nastavení a výkon

Rodinná fotografie Fire TV Stick

Nové balení Fire TV Stick 4K Max rozhodně zachovává celkový vzhled linky. Ačkoli je nahoře výrazný černý akcent, který pomáhá vyniknout Amazon Fire TV Stick.

Uvnitř najdete vysouvací zásobník papíru, který obsahuje všechny součásti v různých sekcích. Max se považuje za nejlepšího spolu s napájecím kabelem USB a dálkovým ovládáním Alexa Voice. Na boku je nabíječka a baterie pro dálkové ovládání.

Balíček také obsahuje některé vestavěné pokyny k nastavení a prodlužovací kabel HDMI, který se může hodit, pokud při instalaci zařízení potřebujete trochu více místa.

Pokud jde o tuto instalaci, je to efektivnější proces podobný jiným streamovacím zařízením typu stick nebo dongle. Díky integrovanému připojení HDMI stačí zapojit Max do dostupného vstupu na vašem televizoru, zapojit napájecí kabel a vypnout nastavení programu.

Softwarový aspekt nastavení je také přímočarý. Po spárování vestavěného dálkového ovladače a výběru dostupné WiFi sítě Max zkontroluje dostupné aktualizace a nainstaluje všechny aktualizace, které přes něj přicházejí. A poté, po restartování, můžete pokračovat v procesu instalace.

Zobrazí se možnosti, jako je import nastavení z předchozího zařízení Fire TV nebo povolení rodičovské kontroly. Uvidíte také nabídky služeb, jako je Amazon’s Kids+, nebo možnost instalace různých streamovacích aplikací. Naštěstí jsem všechny přeskočil a poprvé zamířil k Maxovi.

Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s aktuálním rozhraním Fire TV, zde je rychlé shrnutí. Hlavní navigační panel začíná uprostřed, pod ním jsou pole obsahu pro různé kategorie a návrhy. Pokud se posunete dolů, tyto dlaždice zabírají více místa na obrazovce, což vám umožní vidět více z toho, co je k dispozici.

Nad touto lištou nabídek uvidíte doporučený obsah, upoutávky a případně reklamy na streamovací zařízení Amazon.

Při každodenním používání vyniká Fire TV Stick 4K Max. Amazon koncem loňského roku přepracoval své uživatelské rozhraní a aktualizace byla vydána na různých zařízeních počátkem roku 2021. Podívejte se na naše video dříve pro rychlou aktivaci uživatelské zkušenosti.)

Procházení nabídkami je obecně plynulé a navigace do různých částí platformy obecně reaguje. Není to úplně rychlé, ale vzhledem k ceně 54,99 $ je to působivé. Prošli jsme živými streamovacími sítěmi, jako je ta v aplikaci Pluto TV, a Max si nestěžoval.

Po stisknutí tlačítka Domů z obrazovky Pluto TV zpět do hlavní nabídky však chvíli trvalo, než se dlaždice obsahu Fire OS načtly úplně zpět a vypnuly ​​zvuk z aplikace Pluto TV. Určitě to není problém, ale slouží jako připomínka toho, že se stále zabýváme streamovacím zařízením střední třídy-alespoň z hlediska cen.

V průběhu testování jsme vyzkoušeli nejrůznější obsah, včetně titulů 4K Dolby Vision a zařízení vykresleného bez problémů.

V současné době bohužel nemůžeme přistupovat k routeru WiFi 6, abychom otestovali Maxovu podporu nejnovějších bezdrátových standardů, ale fungovalo to s mým nastavením WiFi 5 éry v pohodě, dokonce i z celého domu.

Od načítání aplikací po třídění v různých nabídkách a velkém obsahu se nový Max cítil mnohem citlivější než Fire TV Stick 4K z roku 2018. Celkově lze tedy říci, že nový Fire TV Stick 4K Max využívá Fire TV platforma Příjemnější zážitek.

Výkonové standardy

Ve srovnání s Fire TV Stick 4K vypadá Fire TV Stick 4K Max při každodenním používání mnohem plynuleji, ale co nějaká solidní a skvělá čísla? Zde přicházejí na řadu naše výkonnostní standardy. Stáhli jsme si řadu populárních streamovacích aplikací a omezili jsme, jak dlouho Maxovi trvá, než tyto aplikace uvede do provozu.

A protože se Amazon chlubí, že jeho nový hardware je o 40 procent výkonnější než Fire TV Stick 4K, rozhodně se těšíme, až tato tvrzení podrobíme testu.

Pro srovnání jsme také testovali starší Fire TV Stick 4K a dostal 142,01 sekundy. Pro náš 10stupňový test to přesně nestanovuje žádné rychlostní rekordy.

Mezitím běžel nový Fire TV Stick 4K Max v celkovém čase 99,42, s lepším výkonem načítání aplikací téměř v každé fázi. Nejsme si úplně jistí, jak Amazon dosáhl hranice 40 procent, ale vidíme zde výrazné zlepšení. Poslední fáze našeho testování zahrnuje podruhé načtení Netflixu, abychom zjistili, zda se zařízení po spuštění v jiných aplikacích může spustit a běžet rychleji. A zde nový Max snadno překonal starší 4K, a to (částečně) díky zvýšené RAM.

Pokud jste tedy uživatelem Fire TV Stick 4K a čekáte na důstojného nástupce, nový Max nabízí jasný a významný upgrade.

zabalit všechno …

Ano, trvalo to trochu déle, než by někteří z nás mohli očekávat, ale Amazon konečně upgradoval špičkovou Fire TV Stick. A za 54,99 $ nabízí nový Fire TV Stick 4K Max oproti svému předchůdci některá vítaná vylepšení výkonu. Pro uživatele 4K, kteří mají pocit, že je jejich současný hardware pomalý, by se nový Max mohl vyplatit koupit. Hodit se může i upgradovaná WiFi, i když k jejímu plnému využití budete potřebovat kompatibilní router.

Zahrnutí modernějších funkcí, jako je WiFi 6, by navíc mělo v příštích letech udržet nový Max v konkurenceschopnosti, což by mohla být dobrá zpráva, pokud tento nový Max zůstane na vrcholu hromádky Fire TV Stick tak dlouho jako jeho předchůdce.

Bez ohledu na to nové Fire TV Stick 4K Max Je to dlouho očekávaný upgrade, ale stojí to za upgrade. Za 54,99 $ získáte solidní vylepšení 4K, což je silný uchazeč v konkurenčním poli pro streamovací zařízení od 50 $.