Iowský most je pojmenován po ženě, která zachránila nespočet životů

Iowský most, postavený před více než sto lety, je pojmenován po ženě, která upřednostňuje životy druhých před svými. Nedaleko odtud zachránila život, když byla teprve teenager.

Během dešťové bouře v centrální Iowě v noci 6. července 1881 zaslechl teenager z Iowy narozený v Irsku před 15 nebo 17 lety (stáří se v historických článcích liší) lokomotivu, jak padá z železničního mostu a padá do vody. S vědomím, že vlak poškodil most a později v noci měl jet příměstský vlak, jsem skočil do akce.

Ta dívka se jmenovala Kate Shelley. Dcera železničáře v Chicagu a Northwestern měla na cestě na místo nehody pouze lucernu. Protože Chilly nemohl pomoci těm v lokomotivě, zaměřil se na přechod mostu, aby zachránil ještě větší katastrofu.

Navzdory zhasnuté lucerně se Shelly dokázala plazit přes poškozený železniční most, částečně kvůli bleskům, které osvětlovaly silnici. Poté běžela alespoň míli, aby dosáhla skladiště ve městě Mwingona, upozornila dělníky na to, co se stalo, než ztratila vědomí. Železničáři ​​se podařilo zalarmovat a zastavit „Midnight Limited„Rychlík vozí Asi 200 cestujícíchZabraňte těm na palubě děsivému osudu.

Shelley se rychle probudila a odvezla záchranáře na místo, kde remorkér vstoupil do vody. Dvě ze čtyř osob uvnitř lokomotivy se podařilo zachránit. Jeden zemřel, zatímco čtvrtý nebyl nikdy nalezen.

Poté, co hrála jako Kate Shelley, se stala známou po celých Spojených státech. Shelley se stala předmětem básní a písní a dokonce napsala knihy o svém neuvěřitelném aktu nezištnosti. „Kate Shelley a půlnoční expresJedna z knih dostupných na Amazonu.

V letech 1899 až 1901 byl přes řeku Des Moines postaven nový most, který nahradil ten, přes který se Shelley plazil, aby zachránil ostatní.

Ve výstavbě na fotografii pod rokem 1900, nový most Jděte za kopce a zatáčkyumožňující vlakům opustit údolí řeky bez pomoci dalších lokomotiv.

Když byl most dokončen, „byl to jeden z nejvyšších a nejdelších dvoukolejných železničních mostů ve Spojených státech.“ Skládal se z přibližně 6200 tun ocelibyla 185 stop nad řekou pod ní a byla asi 3000 stop dlouhá. Na světě tehdy existovaly pouze tři oblouky tohoto druhu. Byla to Iowa největší:

„Most byl nejdelším a nejtěžším mostem své éry a pravděpodobně nejdelším dvoukolejným železničním mostem na světě. Je zapsán v Národním registru historických míst.“

Na obrázku níže v roce 1901 přejíždí přes most zkušební vlak. Původně se jmenoval Bonnský most a brzy mu všichni říkali Vysoký most Kate Shelley.

28. května 1901 přejel přes most vlak prezidenta Williama McKinleyho (dole). 25. prezident bude za čtyři měsíce zavražděn.

Původní most byl uzavřen pro veškerou dopravu v roce 2009. I když dodnes stojí asi tři míle západně od Boone, vedle něj je nový most Kate Shelley (fotografie níže). Byl postaven v letech 2007 až 2009 a má dvě koleje, které umožňují rychlý přechod dvou vlaků přes most současně. 70 mph.

Kate Shelley se nakonec stane zvláštní agentkou C&NW Railroad v depu Moingona. Zemřela v roce 1912, ale nebyla zapomenuta ani její hrdinský čin v létě 1881. Po ní je pojmenována železnice Chicago and Northwest (C&NW) v roce 1955.

