Telefony Pixel znovu selhaly kvůli důležité chybě oprávnění úložiště

Je téměř těžké uvěřit, že se to děje znovu, ale uživatelé Pixel hlásili, že jim aktualizace operačního systému zablokovala přístup k internímu úložišti telefonu, což způsobilo pády aplikací, nefunkční telefony a reálnou možnost ztráty dat. v Google pixel subuživatel „Liv-Lyf“ sestavil desítky příspěvků, které si stěžovaly na „problém s přístupem k internímu úložišti“ a obviňovaly aktualizaci systému Google Play z ledna 2024.

V říjnu zažily telefony Pixel noční můru s úložištěm, která vyústila v selhání, nedostupná zařízení a ztrátu dat. Poslední příspěvek říká: „Příznaky jsou všechny stejné“ jako říjnová chyba, s „interním úložištěm není připojeno, kamera selhává, aplikace Files nezobrazuje žádné soubory, snímky obrazovky se neukládají, interní úložiště se v ADB Shell zobrazuje prázdné atd. “ Když byl Google požádán o komentář, řekl společnosti Ars: „Jsme si vědomi tohoto problému a zabýváme se jím,“ a zástupce společnosti Google účinně zveřejnil stejné prohlášení v komentářích.

V říjnové chybě byl uživatelům zablokován přístup k jejich systémovému úložišti kvůli podivnému problému s oprávněními. Pokoušet se zapnout telefon, aniž by k vašemu úložnému prostoru měl přístup jakýkoli uživatel, je nepořádek. Rozbije fotoaparát a snímky obrazovky, protože nemůžete zapisovat média. Správci souborů čtou „0 bajtů“ pro každý soubor a složku. Přes USB nic nefunguje a některé telefony se pochopitelně nespouštějí. Problém dorazil v říjnu jako součást počátečního vydání Androidu 14 a týkal se pouze zařízení, která měla nastaveno více uživatelů.

Při výběru příspěvků není jasné, zda existuje určitý typ uživatelů, kteří by si měli dávat větší pozor na aktualizaci Google Play z ledna 2024. Někteří uživatelé Předpokládejme, že neumožňují funkci pro více uživatelů, Ale několik Pamatuji si tam A Pracovní profil možná. Pracovní profily nejsou přesně „víceuživatelské“, ale systém využívá mnoho funkcí pro více uživatelů, které uživatelům umožňují mít duplicitní „osobní“ a „pracovní“ verze stejných aplikací. Mnoho uživatelů nezmiňuje, zda mají pracovní profil nebo ne.

„Google Play System Update January 2024“ není obvyklá aktualizace systému OTA, ale modul Project Mainline nebo APEX. Vezme tyto základní systémové komponenty a zabalí je do snadno distribuovatelných balíčků, kde je lze doručit prostřednictvím Obchodu Play, stejně jako aplikace, ale s více oprávněními (aktualizace systému Play může provádět pouze Google). Google zveřejňuje poznámky k vydání pro aktualizace systému Play a nic tam není Aktualizace z ledna 2024 Což vyskakuje jako možná příčina problému s přístupem k úložišti. Aktuální verzi, kterou máte v telefonu Pixel, můžete zkontrolovat v Nastavení, poté Zabezpečení a soukromí a poté Systém a aktualizace. Níže uvidíte měsíc a rok pro úroveň aktualizace systému Google Play. Ne Klikněte na tuto sekci, protože se zobrazí obrazovka aktualizace.

Prohlášení společnosti Google „věc prošetřujeme“ uživatelům příliš nedává návod, jak tuto záležitost mezitím řešit. Dobrým prvním krokem, kdykoli, je ujistit se, že máte zálohy všech důležitých dat telefonu. Je zřejmé, že se prozatím doporučuje vyhnout se aktualizaci systému Google Play z ledna 2024, ale nemyslím si, že by to uživatelé mohli udělat. Aktualizace systému Google Play neposkytují uživatelům žádné ovládací prvky, takže většinou doufáte, že automatická aktualizace váš telefon nezlomí. Dobrou zprávou je systém Google Play Často se to nedaří Chcete-li zkontrolovat aktualizace. Jsou nainstalovány při restartu, takže se snažte nespouštět telefon. Deaktivace pracovního profilu a jakýchkoli dalších funkcí pro více uživatelů se zdá jako dobrý nápad, pokud je můžete spravovat. tam Návod zde.