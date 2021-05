Světová zdravotnická organizace uvádí, že za poslední dva týdny bylo hlášeno více globálních případů Covid-19 ve srovnání s prvními šesti měsíci pandemie.

Chandrika Bahadur, předsedkyně indické lancetské komise Covid-19, hovoří s CNN v pondělí 3. května.

Jelikož Indie nadále zaznamenává více než 300 000 případů Covid-19 denně, je těžké vědět, kdy země dosáhne svého vrcholu, říká Chandrika Bahadur, předsedkyně týmu Lancet týmu Covid-19 z Indického výboru.

Existují určité epidemiologické odhady, které říkají, že jsme blízko vrcholu, ale to jsou všechno projekce. Takže je těžké říci, zda vrchol přijde v polovině května … nebo jestli to bude trvat o něco déle, řekla CNN.

V Indii však bude v květnu nadále vysoká míra úmrtí způsobená Covid-19, protože úmrtí zaostávají za špičkou infekce.

Zatímco Lancet doporučil uzamčení, aby byla čísla pod kontrolou, Bahadur říká, že jde o „dvojsečný meč“ pro zemi, jako je Indie, která vyžaduje delikátní přístup.

„V zemi stále existuje velké množství oblastí, které nevidí vlnu, kterou vidíme v Dillí … a další vysoce rizikové oblasti v zemi. A pravděpodobně byste mohli mít strategii, která není“ Méně o uzamčení a mnohem víc o nošení masek. “A zákaz a zákaz shromažďování.” „Jinde však bohužel z čísel neexistuje východisko, protože jsou jiná než jejich zavírání na několik týdnů.“

Dodala, že existují náznaky, že týdenní výluky nefungují a je třeba pokračovat „nejméně šest týdnů, než skutečně začnou zaznamenávat výrazný pokles“.

Bahadur připouští, že takový krok by vyžadoval opatření pro chudé, „protože by to mohlo být zničující“.

„Je to hrozná volba.“ „Mám velké sympatie k vládě, protože je to za všech okolností obtížná volba.“ Toto jsou možnosti, které máme. Žádná z nich není dobrá, “řekla.

