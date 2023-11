Česko vybírá podstatně méně daní, než se očekávalo – EURACTIV.com

Přestože české ministerstvo financí původně předpokládalo, že rozpočet přinese 85 miliard korun (3,5 miliardy eur), ministerstvo nyní připustilo, že skutečná částka byla jen o pár miliard nižší, než se očekávalo. budou shromažďovány.

Náměstek ministra financí Marek Mora oznámil očekávané příjmy na jednání sněmovního výboru tento týden. „Nemám důvod rozporovat to, co řekl pan náměstek,“ řekl České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura. „Takže v politickém slovníku je to do pěti (miliard českých korun),“ dodal.

Navíc se očekává dalších 15 miliard Kč (612 milionů eur) z tržních příjmů z výroby elektřiny.

Celoevropská daň z větru schválená v roce 2022 pomůže členským státům omezit vysoké ceny energií, kterým čelily minulou zimu.

Podle Studie Prostřednictvím Evropského parlamentu většina zemí používá neočekávanou daň jako náhled do roku 2022, přičemž příjmy některých energetických společností rostou. Česká republika se ale rozhodla zavést od roku 2023 do konce roku 2025 60% daň pro energetické společnosti, banky a rafinerie.

Rozhodnutí zavést neočekávanou daň vyvolalo mezi českými podniky rozruch, některé firmy dokonce varovaly před odchodem z českého trhu.

Ministerstvo financí dokonce zpochybnilo dříve schválený harmonogram daně, protože podle Stanjury by tříletá lhůta mohla být zkrácena.

„Větrná čára se však prodlužovat nebude. Byl zaveden za účelem dočasného pokrytí mimořádných výdajů a nikoli jako trvalý zdroj rozpočtu na pokrytí běžných výdajů,“ napsal Stanjura na X.

(Aneta Zachová | Euractiv.cz)

