Vilnius, Litva (AB) – Česká republika v úterý slíbila 30 530 000 Litvě zajistit hranici s Běloruskem po přechodu tisíců migrantů z bývalé sovětské republiky.

Litva, člen Evropské unie (EU) na severovýchodních hranicích 27 zemí, čelí v posledních měsících velkému přílivu iráckých imigrantů ze sousedního Běloruska.

Vláda běloruského diktátora Alexandra Lukašenka obvinila vládu z povzbuzování imigrantů k odvetným opatřením EU po odklonu osobního letadla za účelem zatčení nespokojeného novináře.

Litevská ministryně vnitra Agne Ploiditeová a český ministr zahraničí Jakub Gulhanek podepsali dokument urychlující stavbu plotu na hranici s Běloruskem.

„Lukašenko je rozšířením hrozby, kterou Litva přináší nelegálním přistěhovalectvím, a rozšířením EU,“ řekl Gulhanek. „Musí být zastaven.“

Tento krok přichází poté, co Litva hledala pomoc u ostatních zemí EU a její pohraniční agentury Frontex.

V srpnu přislíbila EU Litvě a sousednímu Estonsku 12 milionů eur.

Dánský ministr pro imigraci Matthias Despey řekl dánskému parlamentu, že Dánsko nabídlo prodej 15 kilometrů ostnatého drátu, aby „posílilo úsilí litevských hranic na běloruské hranici“. Dánsko dodalo do Pobaltí obytné kontejnery, imigrační specialisty a zdravotnické vybavení.

Litva, země s méně než 3 miliony lidí, nemá na své 679 kilometrů dlouhé hranici s Běloruskem žádné fyzické překážky. Více než 4100 imigrantů, většina z Iráku, letos přiletělo z Běloruska do Litvy. Poté, co se Litva v srpnu rozhodla zakročit proti novým rekordům, byly přes hranice deportovány tisíce. Někteří z nich se již vrátili do Iráku s cestovními výdaji vlády.

