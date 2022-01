Covid naživo: dvě třetiny lidí s Omicronem v Anglii měly Covid již dříve; Nizozemsko znovu otevírá bary a kavárny | světové zprávy

Prevalence Covidu ve Spojeném království v posledních týdnech obecně klesla, ale u dětí školního věku se zvýšila, říkají vědci, kteří varovali, že nárůst může představovat riziko pro dospělé.

Nejnovější data ze studie React-1, která je založena na více než 100 000 výtěrech od náhodně vybraných jedinců v Anglii odebraných mezi 5. a 20. lednem letošního roku, ukazují, že celková vážená prevalence Covidu byla 4,41 %, z toho 99 % pozitivních. Testy zahrnující variantu Omicron.

Tým poznamenal, že celková míra prevalence je třikrát vyšší než v předchozím kole v prosinci 2021.

„[It] „Je to nejvyšší, jaké jsme během pandemie viděli,“ řekl profesor Paul Elliott z Imperial College London, který studii vedl.

U osob ve věku 75 a více let tým dodal, že prevalence se mezi koly zvýšila téměř 12krát, nicméně Elliott poznamenal, že prevalence byla nejvyšší v posledním kole studie u dětí ve věku 5-11 let, a to 7,81 %.

Zatímco tým dodal, že během ledna zjistil, že celková prevalence klesla a vzrostla u dětí ve věku 5 až 17 let. Je to „pravděpodobný důsledek vrcholů, ke kterým dochází během prázdnin na konci školního roku, což způsobuje zpoždění přenosu nemoci ve škole mezi dětmi,“ napsali s tím, že nárůst může představovat riziko pro dospělé.

„Je jasné, že existuje riziko přenosu z dětí na dospělé, ačkoli počet dospělých se v současnosti snižuje,“ řekl Elliott.

Studie také odhalila, že asi dvě třetiny těch, kteří byli v posledním kole pozitivně testováni, dříve uvedly, že mají potvrzenou infekci Covid – ačkoli Elliott poznamenal, že to mohlo být kdykoli během pandemie, což znamená, že ne všechny infekce mohou být skutečné. . Tým však tvrdí, že zjištění naznačují, že určité skupiny mají stále větší riziko vystavení koronaviru.

I když vědci tvrdí, že očkování zůstává základem obrany proti Covidu, zejména s ohledem na ochranu, kterou poskytuje před hospitalizací, mohou být zapotřebí jiné přístupy.

„Pokud přetrvává velmi vysoká míra omikronové infekce, mohou být vyžadována další opatření nad rámec očkování, ačkoli se zdá, že omikron je ve své podstatě méně pravděpodobný, že způsobí závažné onemocnění,“ napsali.