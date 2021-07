Denní olympijské hry v Tokiu: Simone Biles odstupuje z druhého závodu

Aktualizace olympijských her v Tokiu

Spojené státy americké ve středu uvedly, že Simone Bilesová neobhájí svůj celkový titul na olympijských hrách v Tokiu, den po jejím šokujícím vystoupení z akce ženského týmu, která zdůraznila intenzivní tlaky, kterým čelí sportovci na pandemických hrách.

Americká gymnastka Biles a Naomi Osaka, japonská tenisová hvězda, která byla vyřazena ze hry poté, co v úterý prohrála zápas ve třetím kole, oba poukázaly na ohromný tlak na to, aby za daných okolností vynikla. Sportovci nebyli schopni přivést do Tokia své rodinné příslušníky, kteří obvykle poskytují základní formu podpory. Přísná pravidla zabraňující šíření Covid-19 znamenají, že sportovci byli před svými událostmi v karanténě s vlastními myšlenkami.

„Byl to opravdu stresující den,“ řekl Biles v úterý novinářům v gymnastickém centru Ariake. “Dnes ráno jsme měli trénink, proběhlo to dobře, a pak už jen pět a půl hodiny čekání nebo tak něco, třásl jsem se, těžko jsem si zdříml, nikdy jsem se tak necítil a předtím jsem šel na soutěž.”

Přirozené stresy ze soutěží na olympijských hrách, jako jsou roky tréninku zaměřeného na špičkovou fyzickou kondici závodu, jsou kladeny na vrchol výzev způsobených pandemií.

„Je to nepříjemné, když cítíš tíhu světa,“ dodal Biles.

Po dokončení trezoru s nižší úrovní obtížnosti, než se očekávalo, si gymnastka odnesla domů stříbro se svými spoluhráči z USA.

Americký gymnastický tým ale uvedl, že Biles odstoupí ze všestranné soutěže ve dvouhře, která je naplánována na čtvrtek. „Důrazně podporujeme rozhodnutí Simone a oceňujeme její odvahu upřednostňovat její blahobyt,“ uvedla ve svém prohlášení. Řídící orgán uvedl, že Biles bude denně hodnocena s cílem určit, zda se příští týden zúčastní čtyř jednotlivých akcí.

Biles uvedla, že její rozhodnutí ustoupit bylo částečně inspirováno Osakou, která odstoupila z letošního French Open, aby upřednostnila své duševní zdraví.

Osaka, která byla jmenována tváří olympijských her v Tokiu, uvedla, že je pro ni také obtížné zvládnout hry. Světovou dvojku žen porazila v úterý Češka Markéta Vondrosová.

„Mám pocit, že moje situace nebyla tak skvělá, protože opravdu nevím, jak se vypořádat s tímto tlakem,“ řekl Osaka po zápase. “Rozhodně mám pocit, že na to byl velký tlak. Myslím, že možná proto, že jsem na olympiádě nehrál dříve a první rok.” [it] Bylo toho hodně. “

Jiní sportovci uvedli, že se snažili najít inovativní způsoby, jak se vyrovnat. Ariarn Titmusová, australská plavkyně, která na hrách získala druhou rovnou zlatou medaili a ve středu vytvořila nový olympijský rekord v disciplíně žen na 200 m volný způsob, omezila používání technologie k soustředění na soutěž.

“Odstranila jsem všechny aplikace sociálních médií z mého telefonu. Někdy to může být trochu ohromující,” řekla novinářům. Titmus řekl, že Biles osobně nezná, ale odchod gymnastky zlomil bublinu, kterou si sama stanovila a kterou se snažila nakreslit sebe.

„Ve skutečnosti je trochu divné být na olympiádě a je jich tolik,“ řekla.

Británie udělala na moderních olympijských hrách vůbec nejlepší start. Plavci v zemi si ve středu připsali působivou zlatou medaili ve štafetě na 4 x 200 m volný způsob vedená Tomem Deanem a Duncanem Scottem, kteří v individuálním závodě předtím skončili na stejné vzdálenosti na druhém místě. Ve veslování získali stříbro britští veslaři, zatímco v drezúře si jejich žokejové odnesli bronz v drezurní týmové akci.

Tím se celková částka týmu zvýší na 15, včetně medailí ve sportu tak odlišných jako je triatlon, plavání, drezura, gymnastika a taekwondo.

Peníze pomáhají vysvětlit úspěch. UK Sport, orgán podporovaný vládou, který financuje elitní sportovce v zemi, přidělil 345 milionů £ na tokijské olympijské sportovní programy, z 274 milionů £ pro Rio 2016 a 264 milionů £ během domácích londýnských her v roce 2012.

Yui Ohashi získala své druhé zlato poté, co porazila Američana Alexe Walsha v polohách 200 m – poprvé japonská plavkyně získala dvě zlato na hrách. Tento 25letý hráč se ukázal jako hvězda hostitelského plaveckého týmu, který se potýkal s tím, že na začátku soutěže porazil řadu medailistů. Další překvapivé vítězství přinesla 19letá Honda Tomorrow, která získala stříbro v motýlce na 200 m.

I když se však Japonsko vyšplhalo na první místo v žebříčku zlatých medailí, počet případů Covid-19 v Tokiu, které v úterý dosáhly denního rekordu 2 848, byl náladou zastíněn. Podle státního hlasatele NHK bylo infikováno 14 policistů mimo Tokio, kteří byli během her přiděleni k hlídkové službě, dalších 38 v karanténě.

Fidži je stále na správné cestě, aby si udrželo titul sedmičky v olympijském ragby poté, co ve středu na tokijském stadionu porazilo Argentinu 26–14 v semifinále. Ve finále však budou čelit těžkému úkolu proti technicky nadanému Novému Zélandu, protože All Blacks porazili Británii 29: 7 v dalším semifinále. Zápas o zlatou medaili se bude konat později ve středu. Fidži nikdy nezískalo zlatou medaili na olympijských hrách, než byl tento sport, který je populární na tichomořských ostrovech, představen hrám před pěti lety.

Poté, co tropická bouře Nepartak opustila Tokio, se do města vrátilo intenzivní teplo a vlhkost, přičemž teploty stoupaly nad 30 stupňů Celsia a vlhkost dosahovala 63 procent.

Několik sportovců vyjádřilo znepokojení nad podmínkami, zejména v tenisovém centru Ariake, kde hráči uvedli, že tvrdé kurty absorbují teplo a že kurt je uzavřen před jakýmkoli chladným vánkem. Daniil Medveděv byl ruským olympijským výborem Zachyceno na kameru Říká rozhodčímu: „Mohu zápas dokončit, ale můžu zemřít. Pokud zemřu, kdo převezme odpovědnost?“ Novak Djokovic, nejlépe hodnocený hráč mužů, vyzval k přesunu zápasů na večer. Organizátoři turnaje nebyli ochotni měnit plány.

