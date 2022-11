Sunak si nebyl vědom „žádných konkrétních obvinění“ o Williamsonovi, říká jeho spojenec | Rishi Sunak

Rishi Sunak si nebyl vědom „žádných konkrétních obvinění“ proti Gavin WilliamsonJak řekl konfederační číslo 10, premiér čelí dalšímu zkoumání svého rozhodnutí, aby ho přivedl zpět do kabinetu.

Williamson Rezignoval na funkci ministra v Úřadu vlády V úterý poté, co deník Guardian odhalil obvinění, že když byl ministrem obrany, řekl bývalému vládnímu zaměstnanci, aby tak učinil. „podříznout si hrdlo“. Stalo se tak v návaznosti na obvinění, že poslal dopisy plné urážek bývalé konzervativní bijci Wendy Mortonové Stěžovala si, že nebyla pozvána na královnin pohřeb.

Sunak přijal Williamsonovu rezignaci „s velkým smutkem“, ale dodal, že podporuje jeho rozhodnutí odstoupit.

Ministryně školství Gillian Keeganová ve středu uvedla, že Williamson ve své rezignaci z kabinetu po dvou týdnech v úřadu „jednal rychle“, protože byl obviněn ze šikany.

Řekla, že Senak měl „nejvyšší stupeň integrity a úsudku“, přestože byl dvakrát odvolaný ministr vrácen zpět do vlády, zatímco si byl vědom stížnosti na něj.

„Lidé se rozhodují na základě mixu talentů, které chtějí, mixu lidí, které chtějí. To se v politice děje neustále,“ řekl Keegan v pořadu Today na BBC Radio 4.

„Pravdou je, že si najímáš lidi, víš, jediná věc, kterou můžeš udělat, když věci nefungují nebo se něco pokazí nebo se objeví potom, je jednat rychle. Gavin jednal rychle, odstranil rozptýlení,“ Keegan přidal.

A než se Keegan objevil ve středu na otázky premiéra, řekl, že Sunak věděl o „rozdílu“ mezi Williamsonem a Mortonem, až když dostal roli v úřadu vlády. „Nebyl si vědom žádných konkrétních obvinění, neviděl žádné textové zprávy ani nic podobného,“ řekla LBC Radio.

Stínový ministr zahraničí David Lammy se zeptal, proč jmenoval Sunaka Williamsona, přestože o stížnosti věděl.

Myslím, že to vyvolává skutečné otázky ohledně úsudku premiéra. „Chování, které jsme slyšeli v posledních několika dnech, je odporné, odporné a naprosto nepřijatelné,“ řekl. „Zřejmě ho jmenoval nějakým vymahačem, protože tak jedná. To je slabé. To není přijatelné. Měli bychom opravdu zjistit, proč je zpátky ve vládě.“

Místopředsedkyně labouristů Angela Raynerová navrhla, aby Williamson odstoupil z parlamentu, pokud se zjistí, že zastrašoval kolegy nebo úředníky. „V parlamentu není místo pro šikanu,“ řekla v úterý BBC Two Newsnight.

Uvedlo, že Sunak jmenoval Williamsona „s plným vědomím závažných obvinění o jeho chování a opakovaně mu vyjádřil důvěru“. „Toto je další příklad špatného úsudku a špatného vedení Rishi Sunaka,“ dodala.

Archie Bland a Nimo Omer vás provedou hlavními příběhy a tím, co znamenají, zdarma každé ráno v týdnu Oznámení o ochraně osobních údajů: Zpravodaje mohou obsahovat informace o charitativních organizacích, online reklamě a obsahu financovaném třetími stranami. Pro více informací viz naše Zásady ochrany osobních údajů. K ochraně našich webových stránek a Google používáme Google reCaptcha Zásady ochrany osobních údajů A Podmínky služby Progresivní.

Místopředsedkyně Liberálnědemokratické strany Daisy Cooperová řekla: „Rishi Sunak má vážné otázky, na které musí odpovědět, proč najal Gavina Williamsona a pak při něm stál, místo aby ho vyhodil.“

Williamson čelí třem samostatným vyšetřováním týkajícím se jeho chování, dvěma parlamentním nezávislým systémem stížností a stížností (ICGS) a dalším interním vyšetřováním Konzervativní strany. Dva se týkají stejného incidentu, do kterého byl zapojen Morton.

V PMQ bude Sunak čelit tlaku, aby vysvětlil, proč Williamson dostal tak velkou roli ve vládě poté, co ho Theresa May a Boris Johnson již vyhodili.

Williamson byl vyhozen nejprve May jako ministr obrany v roce 2019 za únik podrobností ze zasedání Národní bezpečnostní rady a poté Johnson jako ministr školství ohledně výsledků na úrovni A během pandemie Covid.

Keegan obhajoval svůj zármutek nad Sunakovým výrazem nad biografií jeho blízkého politického spojence a řekl, že rodina zaměstnance, který tvrdí, že jim Williamson řekl, aby vám „podřízli hrdlo“, by měla uvítat „sympatie“, protože vládní skandál zahrnoval „lidi s rodinami“.

Myslím, že je vždy smutné, když kolega skončí. Má to dopad na ně osobně a má to dopad na jejich rodinu. Takže, víte, s těmito situacemi není nikdy nikdo spokojený,“ řekla Radio Times.