Studie zjistila, že nadměrné nahromadění vápníku by mohlo být příčinou chemické mozkové mlhy u milionů pacientů s rakovinou

Napsal Jonathan Neal





Asi 75 000 pacientů s rakovinou hlásilo během léčby problémy s pamětí

Vědci se domnívají, že to může být způsobeno nadbytkem vápníku v mozku

Vědci se domnívají, že objevili příčinu „chemomozku“, který zažilo asi 75 000 pacientů s rakovinou, což je název pro problémy s pamětí a pozorností, které se běžně vyskytují během léčby.

Američtí vědci tvrdí, že může souviset se zvýšeným obsahem vápníku v mozku a že výsledky mohou vést k novým léčebným postupům k obnovení kognitivních funkcí u postižených.

Vápník je nezbytný minerál pro zdraví kostí a nachází se hojně v mléčných výrobcích. Slouží také jako zásadní posel v buňkách v celém těle.

Je však známo, že k hromadění živin dochází u pacientů se srdečním selháním a fibrilací síní, což je běžná porucha, která způsobuje nepravidelný tep srdce.

Vědci se domnívají, že objevili příčinu „chemického poškození mozku“, které zažilo přibližně 75 000 pacientů s rakovinou

Týmy z Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons a University of Texas MD Anderson Cancer Center zjistily, že chemoterapie také způsobuje „úniky vápníku“ v mozku.

Myši, které testovali, měly také problémy s pamětí, probojovávaly se bludištěm a překonávaly překážky. Vědci také zjistili, že jeden z jejich vyvíjených léků byl schopen snížit únik vápníku a kognitivní symptomy u myší.

„Jako lékař se ptám svých pacientů s rakovinou jednou z věcí: ‚Co je to, co vás nejvíce ovlivňuje v každodenním životě?‘ Jedna věc, kterou říkají, je mlha,“ říká Dr. Andrew Marks, profesor buněčné fyziologie. a biofyzika, kteří byli spoluautory studie.Mozek, něco, co zaneprázdněný lékař obvykle nemá čas léčit.

„Je to velmi důležitý problém s obrovskou nenaplněnou klinickou potřebou.“

Studie také přidává váhu argumentu, že únik vápníku hraje důležitou roli v kognitivních deficitech obecně. Přebytek intracelulárních minerálů je pozorován u pacientů trpících Alzheimerovou chorobou, dlouhým Covidem a PTSD.

Cancer Research UK odhaduje, že z téměř 400 000 Britů, kterým je každý rok diagnostikována rakovina, 28 procent dostává chemoterapii jako součást své léčby.

Přibližně tři čtvrtiny těchto pacientů si stěžují na problémy s pamětí a myšlením, ačkoli podle odborníků mají tendenci se vyřešit během šesti až devíti měsíců po ukončení léčby.

Mezi další časté vedlejší účinky chemoterapie patří nevolnost, únava a vypadávání vlasů.