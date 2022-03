Komentář: Bylo mi 17 let, když sovětské tanky přijely do Prahy – a teď vypadám zděšeně

Poznámka redakce: Daniel Kumarman je bývalý zahraniční zpravodaj, český velvyslanec v Izraeli (1999-2003), generální konzul v Los Angeles (2006-2011) a signatář Charty 77 Deklarace lidských práv. Komentáře v tomto komentáři jsou jeho vlastní. Viz další komentář na CNN.



Jednoho srpnového časného rána roku 1968 mě probudilo neustálé hřmění těžkých letadel – bydleli jsme relativně blízko největšího pražského letiště.

Byly tři hodiny ráno a vysvětlení přišlo o pár hodin později. V rádiu místo obvyklé ranní hudby zněl jediný titulek – oznámení české vlády, že jsme okupováni armádou Varšavské smlouvy a neměli bychom se tomu nijak bránit.

O dvě hodiny později jsem v centru města viděl to pravé: v ulicích se válely stovky tanků a mnoho zaparkovaných aut bylo zdemolovaných na neprůjezdném místě. Tanky hlídkovaly v hlavních zatáčkách a byly zaparkované téměř před každou rotou. Nejen, že to bylo poprvé, co jsem viděl tank, dokonce jsem se ho mohl dotknout. To bylo poprvé, co jsem slyšel zvuk kulometu z velmi blízké vzdálenosti a viděl jsem stopy po kulkách těsně nad hlavou.

Všechny tyto děsivé detaily – a mnohé další – jsou stále vryty do mé mysli i po 53 letech. Jako město rušné různými menšími protesty. Téměř každou zeď zdobil nějaký protiruský nebo protisovětský slogan a rozdávaly se tisíce různých letáků a speciálních vydání novin.

I když bylo kolem nás spousta oceli, nadále jsme odmítali přijmout její realitu. Stále jsme věřili, že demokratizační proces naší země, známý jako Brockovo jaro, lze nějak uchovat a uchovat.

Ale nakonec zvítězila „pravda tanků“ a jejich poselství bylo jasné: v žádné části sovětského tábora není liberalizace, natož demokracie, která ohrožuje totální zotročení lidí v jiných částech říše.

Ve skutečnosti to bylo nalezeno v tzv. sovětském ospravedlnění okupace Československa. Nová teorie „Omezená suverenita“, která uváděla, že jakákoliv hrozba socialistické vládě v jakémkoli státě tábora byla hrozbou pro všechny z nich. Nehledě na to, že zmíněná hrozba pocházela ze strany samotné KSČM.

Pár dní před tím nešťastným dnem mi bylo 17 – 21. srpna 1968 – někdo už má možná silné nápady a názory, ale stále se předělávají a vkládají. Valící se tanky mě tak utvrdily v přesvědčení, že celý komunistický systém a jeho vláda z Moskvy jsou ve své podstatě zlé. Moje vize byla dále posílena materiálním a morálním úpadkem mé země všemi možnými způsoby a chováním. To vše pod neustálým dohledem Moskvy.

Režim založený na ruských tancích mi v praxi znemožnil během školních let cestovat a poznávat svět, nakonec mě na dlouhých 13 let poslal na manuální práce (převážně mytí oken). Přesto se mohu považovat za šťastného, ​​protože mi bylo 38 let, když definitivně padl režim, a mohl jsem se vtěsnat do dvou smysluplných zaměstnání. Říkám to proto, že bylo tolik nešťastných lidí, kteří ztratili produktivní léta pod komunistickou vládou.

Osobně to vše popisuji, abych objasnil, co si mnozí z mé generace, stejně jako mladí a staří v mé zemi, myslí, když slyší ruské tanky točící se ve městech a na venkově Ukrajiny. Ale ještě víc, když se ptáte Putina Vyvolá monstrum Podle Brežněvovy teorie má Moskva právo cítit se ohrožena nezávislým sousedem, který může dokonce ukázat, že život mimo Putinův režim je možný – a že Bůh brání tomu, aby se zlepšovala.

Vidíme pokračování inherentního imperialistického myšlení – v našem případě v roce 1968 závoj komunistické ideologie a příslib světlejší budoucnosti. Pokud jde o dnešní Ukrajinu, ta je poháněna ruským nacionalismem a komplexem Vykupitelů, který je prý velkým vůdcem.

Pro nás a naše sousedy v České republice je to velmi temná zpráva Byl také pod sovětskou nadvládou. Pokud Putin ve svém současném dobrodružství uspěje, nebude tam stát – a můžeme si být jisti, že jeho vize bude uzamčena na nás. Ukrajinci bojující proti ruské agresi nebojují jen za svou svobodu, ale i za svobodu naši. Za to jim patří náš bezmezný vděk.