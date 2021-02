Startup navrhuje modulární opravitelný notebook

Protože se zařízení stávají méně opravitelnými a méně opravitelnými, je vždy povzbudivé, aby společnosti vyráběly zařízení s důrazem na udržitelnost. Koneckonců, oprava stroje, který vlastníte, bude vždy šetrnější k životnímu prostředí než nákup nového. Framework je spuštění hardwaru, které založil bývalý inženýr společnosti Oculus Nirav Patel a které se snaží získat Fairphone A přineste jej do notebooků, i když se nabíjí pomocí šroubováku v pouzdře.

Společnost dnes oznamuje svůj první produkt, notebook Framework, což je 13,5palcový notebook s řadou modulárních dílů. Myšlenka je, že uživatelé mohou vyměnit mnoho komponent, když jsou rozbité, nebo upgradovat, jak se technologie pohybuje. V současné době, Opravitelné přenosné počítače Nejedná se o nový vynález, ale zdá se, že zde se zaměřujeme na to, aby to bylo pro začátečníky co nejpříjemnější.

Notebook Laptop Framework obsahuje 13,5palcovou obrazovku s rozlišením 2 256 x 1504 3: 2 skrytou za řadou magnetických hran, což usnadňuje její výměnu. Má také webovou kameru s rozlišením 1080p a 60 sn./s s hardwarovým klíčem k ochraně soukromí a klávesnicí s cestovní vzdáleností 1,5 mm. Pokud jde o čip, máte možnost si vybrat čtyřjádrový procesor Intel Core 11. generace spolu s WiFi 6, až 64 GB DDR4 a až 4 TB úložiště SSD NVME Gen4.

Téměř všechny hardwarové komponenty, včetně obrazovky, baterie, klávesnice a rámů obrazovky, jsou vyměnitelné. Uvnitř také zjistíte, že všechny SSD, paměťové a WiFi moduly používají standardní průmyslové zásuvky; Jediná věc, která ve skutečnosti není CPU. Chcete-li upgradovat, budete muset vytáhnout základní desku a přivést ji zpět. Až dorazí nové možnosti čipové sady, budou její nové verze k dispozici v Framework Store.

Každá jednotka „používá jeden označený konektor,“ řekl Patel, a většina z nich má „snadno ovladatelné poutka“. Dodal, že mezi vyměnitelnými součástmi je jediným problémem samotná základní deska, protože před odstraněním budete muset odpojit vše, co se k ní připojuje. Ale dodal, že vykořenění jádra stroje by bylo velmi vzácnou událostí.

Samozřejmě, když lidé diskutují o opravitelnosti, vždy existuje myšlenka, že se jedná o režim se zeleninou, s nízkými specifikacemi a vysoce kvalitním výkonem. To není tento případ, říká Patel a říká, že se chce setkat nebo porazit ThinkPad T, Surface Laptop a XPS 13.

Rámec

Jedním z nejzajímavějších prvků konceptu rámce je způsob, jakým společnost pracuje s porty, které běží na obou stranách zařízení. Namísto určení volby portu a vystavení riziku zastarání společnost vybudovala to, co nazývá „rozšiřující karty“. Jedná se o malé čtverce s možností přidat do šasi USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD, extra SSD nebo samostatný sluchátkový zesilovač. Aby byly tyto rozšiřující karty univerzální, společnost postavila porty USB-C přímo na základní desce notebooku. Díky tomu jsou obecně spíše hardwarovým klíčem než fyzickým hardwarovým portem.

Kromě slibu, že notebook bude snadno upgradovat a opravovat, spaluje rámec také své další pověření v oblasti životního prostředí. Říká se, že stroj je vyroben z až 50 procent recyklovaného hliníku pro spotřebitele a až 30 procent recyklovaného plastu pro spotřebitele. Obaly jsou recyklovatelné bez plastů na jedno použití a všechny zásilky jsou kompenzovány uhlíkem.

The Rám notebooku Začne se dodávat někdy letos v létě za dosud nespecifikovanou cenu, ačkoli Patel uvedl, že kupující nezaplatí „prémii za dlouhověkost“. Místo toho bude hardware „na stejné úrovni jako ostatní dobře hodnocené notebooky s podobným křemíkem“. Uživatelé si mohou vybrat několik předkonfigurovaných modelů, na kterých běží Windows 10 Home nebo Pro, zatímco verze pro kutily vám bude zaslána v demontovaném stavu.