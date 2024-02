Spojené státy vetují návrh OSN na okamžité příměří, což vyvolává hněv

Spojené státy v úterý použily své třetí veto proti rezoluci Rady bezpečnosti OSN vyzývající k okamžitému příměří v pásmu Gazy s argumentem, že by to podkopalo probíhající jednání vedená USA o šestitýdenním zastavení bojů, které by… Hamás svědky vydání více Více než 100 zbývajících izraelských rukojmích výměnou za propuštění vězněných Palestinců a dodatečnou humanitární pomoc pro civilisty.

Americká velvyslankyně Linda Thomas-Greenfieldová uvedla, že rezoluce, kterou Alžírsko předložilo jménem arabské skupiny členů OSN, „vyšle Hamás špatnou zprávu“ a „ve skutečnosti by jim dala něco, oč žádali, aniž by je o to žádali“. Udělejte něco na oplátku.“

Místo toho Thomas-Greenfield vyzval členy rady, aby podpořili alternativní americkou rezoluci, stále v podobě návrhu, která by vyžadovala, aby se Izrael – spolu se souhlasem s „dočasným příměřím, jakmile to bude možné“, aby umožnilo propuštění rukojmích – zdržel jakéhokoli zásadní krok. Zaútočte na Rafah a podnikněte „okamžitou akci“, abyste umožnili nerušený přísun humanitární pomoci do Pásma přes další pozemní a námořní vstupní body.

Přímé výzvy USA adresované Izraeli ve všech těchto bodech zatím získaly malou pozitivní odezvu, alespoň veřejně. Prezident Biden, pod tlakem doma i v zahraničí, aby efektivněji využíval amerického vlivu, se stával stále přímější a vyzýval k izraelské vojenské taktice. „Přes vrch,“ Dokonce i když premiér Benjamin Netanjahu řekl, že se nepodvolí mezinárodním požadavkům, dokud nebude dosaženo úplného vítězství nad Hamasem.

Spojené státy se postavily osamoceně proti výzvě k okamžitému příměří a požádaly o více času na vyjednávání. S výjimkou Británie, která se zdržela hlasování, hlasovalo zbývajících 15 členů Rady pro alžírskou rezoluci, která rovněž požaduje propuštění všech rukojmích.

Velvyslanci jedné země za druhou ve svých naštvaných a smutných projevech naznačovali, že už toho mají dost.

Francouzský velvyslanec Nicolas de Rivière po hlasování pro rezoluci řekl: „Lidské ztráty a humanitární situace v Gaze jsou neúnosné a izraelské operace se musí zastavit. READ Covid: Plán cestovního ruchu a zkrácení izolace bude projednán v Radě ministrů

Čínský vyslanec Zhang Jun řekl: „Není to tak, že by Rada bezpečnosti neměla prvořadý konsenzus, ale spíše je to americké uplatnění svého práva veta, které konsensus Rady potlačilo.“

Egyptský velvyslanec Usáma Mahmúd Abdel Khaleq Mahmúd, jehož vláda se spolu s Katarem a Spojenými státy podílí na vyjednávání o rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, uvedl, že veto je „do očí bijícím příkladem dvojího metru“. Mahmúd vyjádřil své „zklamání a frustraci v důsledku amerických obstrukcí“.

Řekl, že namísto vykolejení diskuse o propuštění rukojmích by odmítnutá rezoluce vytvořila „podmínky pro její úspěch“.

Samotná jednání, od nichž se původně očekávalo, že postoupí rychle poté, co byl před téměř třemi týdny předložen Izraeli a Hamásu navrhovaný „rámec“, nedopadla dobře. „Udělali jsme dobrý pokrok.“ [the] Katarský premiér Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani v sobotu na mnichovské bezpečnostní konferenci řekl: „Posledních několik týdnů… ale posledních několik dní se nevyvíjelo podle očekávání.“

Řekl, že pokud by bylo možné dosáhnout dohod o nevyřešených otázkách „v příštích několika dnech, myslím, že bychom mohli být svědky dosažení dohody velmi brzy.“ …Ale posledních pár dní opravdu nebylo moc slibných.

V úterý Bidenova administrativa vyslala jednu ze svých největších zbraní v této záležitosti – koordinátora Národní bezpečnostní rady pro Blízký východ Bretta McGurka – do Káhiry a Tel Avivu „konkrétně proto, abychom zjistili, zda můžeme provést tuto dohodu s rukojmími,“ řekl mluvčí NSC John Kirby. . Novinářům v Bílém domě. „Nyní jsme ve velmi citlivé době, protože tyto diskuse pokračují.“

Spojené státy se snaží rozšířit rozsah předchozího týdenního příměří ve válce mezi Izraelem a Gazou v listopadu, které vedlo k propuštění 105 rukojmích – žen a dětí – zajatých Hamasem při jeho útoku na Gazu 7. října. . Jižní Izrael. Tento útok zabil asi 1200 Izraelců a vedl k rozsáhlé vojenské odvetě. READ Brazilské nemocnice dosáhly bodu zlomu, protože ministr zdravotnictví obvinil nové varianty koronaviru

Nový rámec stanoví zastavení nepřátelství na dobu šesti týdnů. Navrhovaná rezoluce USA byla nejprve nazývána „příměřím“, i když dočasným, o němž představitelé Bidenovy administrativy doufají, že bude trvat dostatečně dlouho, aby vedlo k něčemu trvalejšímu.

Úředník administrativy, který hovořil pod podmínkou anonymity, aby diskutoval o citlivé diplomacii, popsal návrh rezoluce USA jako „pozitivní vizi“, která by kladla požadavky na Izrael i na Hamás a obsahovala pevný závazek k dlouhodobému řešení. trvalé osídlení. Mír a obnova Gazy. Thomas-Greenfield vyzval ostatní vlády, aby dokument konzultovaly, ale neuvedl, kdy by se o něm mohlo hlasovat.

Plán USA a arabských zemí pro poválečnou Gazu a časový plán pro palestinský stát

Pokračující izraelské operace v Gaze zabily podle zdravotnických úředníků Gazy téměř 30 000 lidí. Statisíce civilistů uprchly do jižní Gazy, když Izrael zahájil leteckou a pozemní ofenzivu na severu, ale odhaduje se, že tam zůstává až 300 000 lidí. Zatímco dodávka pomoci byla v celém pásmu obtížná, jen málo z nich se dokázalo dostat na sever Gazy kvůli pokračujícím bojům, zničeným silnicím a izraelskému odepření průchodu.

Poté, co civilní lupiči zaútočili na její náklaďáky, Světový potravinový program v úterý oznámil, že pozastaví dodávky pomoci na sever, které nazval „záchranou života“, kvůli obavám o bezpečnost, uprostřed toho, co popsal jako „bezprecedentní úroveň zoufalství“ v celé Gaze.

Izrael opakovaně uvedl, že byla poskytnuta dostatečná pomoc, a obvinil UNRWA, agenturu OSN, která je hlavním distributorem humanitární pomoci Palestincům, ze spolupráce s Hamasem a umožnění mu krást pomoc. Izraelský velvyslanec při OSN Gilad Erdan v úterý Radě bezpečnosti řekl, že „UNRWA je teroristická organizace“. „V Gaze je Hamas OSN a OSN je Hamas.“

Mnoho lidí, kteří uprchli před zkázou na severu, se nyní tísní ve stanech, provizorních přístřešcích a v ulicích Rafahu podél egyptských hranic poté, co Izrael změnil ohnisko svého útoku. Do jižního města Khan Yunis, aby pronásledovali to, co říká, že jsou vůdci Hamasu, kteří našli útočiště v síti tunelů. READ Polský Donald Tusk získal v parlamentu důvěru

„Na naší touze eliminovat hrozbu, kterou představuje Hamás, se absolutně nic nezměnilo,“ řekl Kirby. „Nemyslíme si, že by se vedení Hamásu mělo dostat odtud pryč po tom, co se stalo 7. října.“

Zopakoval však Bidenovo varování Izraeli před útokem na Rafah bez „věrohodného a proveditelného plánu“ na ochranu civilistů. Řekl: „Nepodporujeme velké operace v Rafahu, které řádně nezohledňují…bezpečnost a zabezpečení těchto milionů, které nacházejí útočiště.“ „V tuto chvíli si ještě nejsem vědom důvěryhodného plánu, jak to udělat.“ Kirby řekl, že McGurk zopakuje tuto zprávu, až ve čtvrtek dorazí do Izraele.

Netanjahu řekl, že zrušení nebo odložení útoku na Rafah by se rovnalo tomu, že Izraeli řeknete, aby „prohrál válku“ proti Hamásu. V úterý zopakoval, že Izrael kurz nezmění.

Netanjahu řekl: „Jsme odhodláni pokračovat ve válce, dokud nebude dosaženo všech jejích cílů.“ „Není žádný tlak, není, to může změnit.“

Izrael uvedl, že k útoku na Rafah dojde před začátkem měsíce ramadánu 10. března.

To se stalo konečným termínem pro dosažení dohody o rukojmích. Izrael označil protinávrh Hamasu na propuštění 1500 palestinských vězňů zadržovaných v izraelských věznicích za „falešný“. Rámec vyjednávání stanoví propuštění tří vězňů za každého rukojmího – stejné podmínky jako dočasná pauza v listopadu.