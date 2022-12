South Shore Health vidí „bezprecedentní množství“ pacientů s chřipkou a RSV

WEYMOUTH – Zdravotní představitelé South Shore tvrdí, že systém se potýká s přetrvávajícím nedostatkem personálu a plnou pohotovostí, protože lidé bojují s trojicí respiračních onemocnění – COVID-19, RSV a chřipky.

„Jsme v bodě, kdy jsme svědky nejvyššího počtu respiračních onemocnění za poslední desetiletí,“ řekl Dr. Todd Ellerin, ředitel infekčních chorob v South Shore Health. „Máme COVID teprve tři roky a nyní máme bezprecedentní úrovně RSV a bezprecedentní úrovně chřipky pro tuto ranou sezónu. Není to tak, že bychom to neměli v lednu, ale listopad a začátek prosince jsou velmi brzy.“ “

Všechny státy kromě sedmi hlásily tento týden vysokou nebo velmi vysokou aktivitu respiračního viru, podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Massachusetts je hodnoceno jako „velmi vysoké“, přibližně 6 % návštěv lékaře a 3 % hospitalizací souvisí s chřipkou.

Rochelle Walensky, ředitelka federálního Centra pro kontrolu a prevenci nemocí, minulý týden uvedla, že počet hospitalizací souvisejících s chřipkou je v tomto ročním období vyšší, než v zemi za posledních deset let.

Na stránkách urgentní péče Health Express společnosti South Shore Health Ellerin uvedl, že přibližně 32 % pacientů, kteří si minulý týden udělali test na chřipku, bylo pozitivní, ve srovnání se 7 % na COVID-19.

„Takže každý třetí člověk, který testuje chřipku, ji má. Miliony lidí kolem nás mají chřipku,“ řekl. „Zdůrazňuje důležitost očkování proti chřipce, což sníží pravděpodobnost nutnosti hospitalizace.“

K dispozici jsou vakcíny proti COVID a chřipce, ale ne proti RSV nebo respiračnímu syncyciálnímu viru, který je zvláště nebezpečný pro kojence. Všechny tři viry vykazují velmi podobné příznaky, jako je horečka, kašel a příznaky horních cest dýchacích. A stát uvádí, že asi 38 % obyvatel Massachusetts bylo v této sezóně očkováno proti chřipce.

Zdá se, že RSV nyní klesá, řekl Ellerin, ale na začátku sezóny to bylo ostré.

„Naše dětská oddělení ještě nikdy nezažila tak vážné hospitalizace jako letos,“ řekl.

Zatímco případů chřipky přibývá, Ellerin uvedl, že případy COVID-19 jsou stabilní, přibližně 20 pacientů s virem je hospitalizováno. Řekl, že úmrtí na virus jsou nyní v nemocnici vzácná, částečně kvůli pokrokům v léčbě.

Méně lidí nosí roušky než během předchozích dvou zim, řekl Ellerin a dochází k poklesu imunity populace proti respiračním infekcím, jako je chřipka. To přivádí více lidí do lékařských ordinací, do center urgentní péče a na pohotovost.

„Obecně jsme den za dnem tyto objemy neviděli. Když se podíváte na letošní rok ve srovnání s loňským, je mnohem vyšší,“ řekl. „Jsou to respirační onemocnění, zpoždění v péči z pandemie. Všechny tyto věci přispívají k návštěvám akutní péče.“

Dochází k výraznému nárůstu počtu pacientů v důsledku přetrvávajícího nedostatku personálu, který pociťují zdravotnické systémy v celé zemi. Podle Massachusetts Association of Health and Hospitals je v současné době v nemocnicích po celém Massachusetts odhadem 19 000 otevřených center akutní péče.

„V celé zemi existují velké personální problémy a zdravotní systémy jsou přetížené, přičemž zaměstnanci neúnavně pracují 24 hodin denně na péči o nemocné,“ řekl.

I když existuje „spousta virů“, Ellerin řekl, že nárůst respiračních onemocnění nezpůsobil obrovský nárůst hospitalizací. Řekl, že to nebylo „nic“, jako když byla nemocnice zatlačena do kapacity s desítkami těžce nemocných pacientů s COVID-19.

Ellerin zdůraznil, že je důležité vyhradit pohotovostní oddělení pro vážné případy, jako jsou lidé s dýchacími potížemi, kteří nemohou mluvit v celých větách. Řekl, že prvním krokem by mělo být zavolání primární péče nebo ordinace dětského lékaře nebo návštěva urgentní péče.

„Pokud potřebujete pohotovost, jsme tady a navzdory kapacitním problémům odvádíme skvělou práci v péči o vznikající nemoci, ale spousta pacientů přichází a odchází domů a nemusí tam být. “ řekl. .

