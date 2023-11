Opravdu zmizí do roku 2025?

SaturnZdá se, že prstence „Q“, které jsou nyní viditelné, zmizí v roce 2025 v důsledku pravidelného astronomického jevu, ale poté se znovu objeví. Aktuální období je ideální pro sledování epizod před jejich dalším velkým vystoupením v roce 2027 nebo 2028.

Pokud se vám dostane do rukou dalekohled, existuje jen málo velkolepějších pohledů než na velkolepou planetu s prstenci – Saturn.

V současné době je Saturn Jasně viditelné na večerní oblozena nejvyšších úrovních ihned po západu slunce. Je ideální čas použít dalekohled nebo dalekohled, abyste získali dobrý výhled na šestou planetu sluneční soustavy a její slavné prstence.

Dezinformace na sociálních sítích

V poslední době se několik článků rozšířilo po sociálních sítích jako lavina. Saturnovy prstence, tvrdí tyto články, Rychle mizí – Zmizí do roku 2025!

Tak jaký je příběh? Mohlo by být několik příštích měsíců, než Saturn zmizí z dohledu na večerní obloze, naší poslední šancí vidět jeho velké prstence?

Krátká odpověď je Ne. I když je pravda, že prstence budou v roce 2025 ze Země téměř neviditelné, není to ani překvapivé, ani to není důvodem k panice. Kroužky se znovu „objeví“ krátce poté. to je důvod.

Převrácení a naklonění Země

Abychom pochopili, proč se náš pohled na Saturn mění, začněme pohledem na Zemi na její pokračující cestě kolem Slunce. Tato cesta nás provede ročními obdobími – od zimy do jara, léta a podzimu a zase zpět.

Co způsobuje roční období? Jednoduše řečeno, Země se při pohledu od Slunce nakloní na jednu stranu. Náš rovník je nakloněn asi 23,5 stupně od roviny naší oběžné dráhy.

Výsledek? Když se pohybujeme kolem Slunce, střídavě nakláníme jednu a poté druhou polokouli směrem k naší hvězdě. Když je vaše polokoule nakloněna více ke slunci, máte delší dny než noci a užíváte si jaro a léto. Když se odkloníte, zkrátíte dny a prodloužíte noci a zažijete podzim a zimu.

Z pohledu Slunce se Země zdá, že se „kroutí“ nahoru a dolů a ukazuje střídající se polokoule, jak se pohybuje kolem naší hvězdy. Nyní přejdeme k Saturnu.

Saturn, obří nakloněný svět

Stejně jako Země má i Saturn roční období, ale jsou 29krát delší než ta naše. Zemský rovník je nakloněn o 23,5 stupně, zatímco rovník Saturnu je nakloněn o 26,7 stupně. Výsledek? Jak se Saturn pohybuje po své 29,4leté oběžné dráze kolem naší hvězdy, zdá se, že se také pohybuje nahoru a dolů při pohledu ze Země a Slunce.

A co Saturnovy prstence? Masivní prstencový systém planety tvořený kusy ledu, prachu a horniny se rozprostírá na velkou vzdálenost – Jen něco málo přes 280 tisíc kilometrů od planety. Jsou ale velmi tenké – na většině míst jsou silné jen desítky metrů. Prstence obíhají přímo nad rovníkem Saturnu, a jsou tedy také nakloněny k rovině oběžné dráhy Saturnu.

Proč Saturnovy prstence mizí?

Prsteny jsou tak tenké, že se zdá, že při pohledu z dálky mizí. Můžete si to snadno představit tak, že uchopíte list papíru a budete jej otáčet, dokud nebude na okraji okraje – list téměř zmizí z pohledu.

Jak se Saturn pohybuje kolem Slunce, náš pohled se mění. Pokud jde o polooběžnou dráhu, severní polokoule je nakloněna směrem k nám a severní strana prstenců planety je nakloněna směrem k nám.

Když je Saturn na druhé straně Slunce, jeho jižní polokoule směřuje k nám. Ze stejného důvodu vidíme jižní stranu prstenců planety nakloněnou naším směrem.

Nejlepší způsob, jak to ilustrovat, je vzít papír a držet ho vodorovně – rovnoběžně s podlahou – v úrovni očí. Nyní posuňte papír o několik centimetrů dolů směrem k zemi. co vidíš? Je zobrazena horní strana listu. Posuňte papír zpět nahoru, přes oční linku, abyste jej drželi nad vámi a mohli jste vidět spodní stranu papíru. Když ale projde úrovní očí, papír úplně zmizí.

To je to, co vidíme u Saturnových prstenců. Jak Saturnova roční období postupují, přecházíme z jižního sklonu prstenců k pohledu na severní stranu. Planeta se poté otočí zpět, aby znovu odhalila svou jižní stranu.

Dvakrát za saturnský rok vidíme prstence na okraji a všechny zmizí z dohledu.

To se stane v roce 2025 – důvod, proč Saturnovy prstence zřejmě „zmizí“, je ten, že se na ně budeme dívat z dálky.

To se děje pravidelně. Naposledy v roce 2009 a prsteny se postupně během pár měsíců opět zviditelnily. Prstence budou na okraji opět v březnu 2025. Poté se postupně vrátí k pohledu z velkých dalekohledů, než v listopadu 2025 opět vyklouznou z dohledu.

Poté se budou prstence postupně vyjasňovat a v následujících měsících se znovu objeví nejprve před největšími dalekohledy. Není se čeho bát.

Pokud chcete vidět Saturnovy prstence jasně, nyní máte nejlepší šanci, alespoň do roku 2027 nebo 2028!

Napsal Jonty Horner, profesor (astrofyzika), University of Southern Queensland.

Převzato z článku původně publikovaného v Konverzace.