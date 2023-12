Dietolog sdílí dietu, která skutečně funguje – a které je třeba se za každou cenu vyhnout

Mnozí se budou snažit provést pozitivní změny v životním stylu, když se vydáme do roku 2024 ( Getty Images)

Zatímco se mnozí chystají sepsat svá novoroční předsevzetí, výživový poradce The Mirror poradil diety, které skutečně fungují v dlouhodobém horizontu, přičemž varoval zejména před jednou módní dietou.

V rámci našich novoročních předsevzetí pro rok 2024 bude mnoho z nás hledat způsoby, jak provést pozitivní změny životního stylu – ale existuje několik věcí, které byste měli mít na paměti.

Zatímco někteří influenceři mohou přísahat na určité výživové plány, je důležité dávat si pozor na červené vlajky a udělat si průzkum, když zkoušíte zdravou stravu. Zatímco mnozí z nás začínají vyměňovat své ranní koláče za mrkvové tyčinky, jeden odborník na výživu hovořil pro The Mirror o tom, co dělat a co nedělat lednovou dietu – včetně té, na kterou mnozí znalí odborníci přísahají.

Varovala také před módními výstřelky, kterým je třeba se vyhnout, přičemž zejména jeden stravovací plán údajně představuje vážná zdravotní rizika.

Středomořská dieta je známá jako vynikající volba pro dlouhodobé řízení vaší hmotnosti ( Getty Images)



Jezte jako Sardinka

Praktická lékařka a registrovaná pomocná dietoložka Dr Sarah Cook je jednou z mnoha expertek, které přísahají na středomořskou stravu, která podporuje konzumaci velkého množství celozrnných výrobků, ořechů, mastných ryb, semen, zelené listové zeleniny a zdravých tuků. Ti, kteří dodržují tuto dietu, omezují příjem cukrů a zpracovaných potravin a je považována za dobrou dlouhodobou možnost, jak dlouhodobě kontrolovat svou váhu.

Doktor Cook, který se specializuje na pomoc ženám zhubnout a najít rovnováhu v jídle, řekl pro The Mirror: „Výstřelkové diety jsou jen výstřelek – výstřelek, protože často nejsou udržitelné pro hubnutí a dlouhodobé udržení. Výsledky budou záviset na příliš velkém snížení kalorií – takže se budete cítit hladoví, unavení a nevrlí! Pokud vás dieta žádá, abyste vyloučili skupiny potravin (například nejíst sacharidy nebo tuky), pak to není a nebude vyvážená strava. “ Dieta je velmi populární „Vždy je to středomořská dieta, která je obecně velmi zdravou a bezpečnou dietou z dlouhodobého hlediska.“

Středomořská strava, inspirovaná potravinami, které se tradičně jedí v zemích sousedících se Středozemním mořem – jako je Francie, Španělsko, Řecko a Itálie – je zastáncem výživy Dr.

Dodržování středomořské stravy bylo dříve spojováno s nižšími rizikovými faktory srdečních onemocnění, včetně vysokého cholesterolu a vysokého krevního tlaku, a má se také za to, že zvyšuje průměrnou délku života. Ve skutečnosti byla skupina vesnic na Sardinii označena jako jedna z prvních „modrých zón“ – oblastí s obzvláště vysokou průměrnou délkou života.

Tato dieta je také spojena se zvýšenou délkou života ( Getty Images)



Lidé žijící v tomto regionu, kteří mají tendenci dodržovat velmi tradiční a zdravou stravu, mají desetkrát vyšší pravděpodobnost, že se dožijí 100 let než lidé žijící ve Spojených státech, což je faktor částečně připisovaný jejich štíhlé stravě. Podle Web Blue Zones: „Klasická sardinská strava se skládá z celozrnného chleba, fazolí, zahradní zeleniny, ovoce a v některých částech ostrova mastichového oleje. Sardinci také tradičně jedí sýr pecorino vyrobený z ovcí krmených trávou, jejichž sýr má vysoký obsah omega -3 mastné kyseliny Maso je z velké části vyhrazeno pro neděle a zvláštní příležitosti.

Přestože se nejedná o striktní program hubnutí, studie publikovaná v časopise Živiny Zjistilo se, že účastníci ztratili průměrně 8,7 procenta své tělesné hmotnosti po 12měsíčním dodržování středomořské diety, zatímco dlouhodobé dodržování bylo spojeno s nižším rizikem opětovného získání ztracené hmotnosti.

Dr Cook dodal: „Při diskuzi o jídle a hubnutí je důležitý celkový stravovací vzorec. Neexistuje jediné jídlo, které by bylo dobré pro hubnutí. Ovoce a zelenina jsou skvělé pro hubnutí, protože mají přirozeně nízký obsah kalorií a jsou plné vláknina a vláknina.“ „Voda také pomáhá udržet pocit sytosti. Je také skvělým zdrojem vitamínů, minerálů a antioxidantů, takže je skvělá pro zdraví a hubnutí.“

Někteří kulturisté se drží masité diety, ale doktor Cook to nedoporučuje ( Getty Images/iStockPhoto)



„Nebezpečná“ dieta, které je třeba se vyhnout

Někteří kulturisté dodržují „masožravou dietu“, která zahrnuje držení převážně živočišných produktů, jako je maso, vejce a mléčné výrobky s nízkým obsahem laktózy, a zároveň se vyhýbají všem ostatním skupinám potravin, včetně ovoce, zeleniny a luštěnin. Mnoho lidí, kteří dodržují tuto relativně novou „bezsacharidovou dietu“, s vysokým obsahem bílkovin a tuků, uznává mnoho výhod, včetně zvýšení energie, úbytku hmotnosti a zlepšení trávicího zdraví, a to na základě myšlenky, že raní předci člověka jedli stravu s vysokým obsahem masa. .

V současné době však existuje pouze omezený vědecký výzkum týkající se jeho dlouhodobých účinků a Dr. Cook vyzval dietáře, aby se od něj drželi dál. Vysvětlila: „Diety, které podporují vysoký příjem červeného masa nebo zpracovaného masa a živočišných tuků, jako je máslo a sádlo. Mají vysoký obsah nasycených tuků a mohou zvýšit váš LDL cholesterol – což je špatný cholesterol. To je nebezpečné pro vaše srdce.“ .“ (Často.) Tento přístup nedoporučuji, protože tzv. masožravá dieta (kde se konzumují pouze živočišné produkty a minimální množství ovoce/zeleniny) je nebezpečná pro celkové zdraví (zejména zdraví střev a srdce).

Podle Dr. Cooka byste se také měli vyhýbat dietám, které zahrnují omezování skupin makroživin – například nejíst žádné sacharidy nebo tuky – a také plánům, které doporučují půst o vodě po dlouhou dobu – na více než 24 hodin.

Příliš mnoho nasycených tuků může zvýšit hladinu cholesterolu v krvi se škodlivými důsledky ( Getty Images/EEE)



začít v malém'





Dr. Cook dával radu těm, kteří chtějí 1. ledna začít znovu s potravinami, a doporučil začít s „malými, zvládnutelnými změnami“, bez ohledu na to, jak lákavé může být generální oprava celého obsahu vaší lednice.

Dr Cook radí: „Zvažte přidání více na váš talíř, místo toho, abyste to omezovali (zvýšení množství zeleniny v jídle, přidání více ovoce do cereálií nebo kaší) a začněte přemýšlet o tom, jak se můžete připravit na úspěch (naplnit své skříně a ledničku jídlem) připravovat zdravá jídla a zároveň zapracovávat ovoce.“ A mražená zelenina je v mrazáku připravena k přidání do jídel.) Nesnižujte kalorie příliš drasticky a nevynechávejte všechna svá oblíbená jídla. většinu dní (například pár čtverečků čokolády večer), abyste se necítili ochuzeni a toužili po ní více“

